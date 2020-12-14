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كواليس خطيرة في الهلال.. “بعد الخسارة من الوحدة”

كواليس خطيرة في الهلال.. “بعد الخسارة من الوحدة”
http://almnatiq.net/?p=930308
المناطق_الرياض

كشف الإعلامي الرياضي بسام اللحياني، عن كواليس مثيرة داخل نادي الهلال، بعد الخسارة أمام الوحدة، مساء الأحد

وخسر الهلال، بهدفين مقابل واحد، أمام الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021

وأشار اللحياني في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى دق مسئولي الهلال، جرس الإنذار داخل النادي، بعد الخسارة أمام الوحدة

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن مسئولي الهلال، يشعرون بالرعب من خسارة 5 نقاط في أول 6 جولات بدوري المحترفين، في مباريات سهلة وفي المتناول “أبها والوحدة”

ولفت اللحياني، إلى أن سر تخوف مسئولي الهلال، هو تكرار سيناريوهات سابقة، في خسارة بطولة دوري المحترفين، آخرها في موسم 2018-2019

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