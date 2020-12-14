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دخول حمر الإنتاج وتحكيم الفحل المنتج للشقح غداً بمهرجان الملك عبدالعزيز

دخول حمر الإنتاج وتحكيم الفحل المنتج للشقح غداً بمهرجان الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=930310
المناطق_الرياض

تستكمل منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، غدا، بدخول المشاركين في كأس النادي إنتاج للون حمر، وتحكيم مشاركات الفحل المنتج للون الشقح، التي دخلت، أمس السبت

ويستعد للعرض أمام لجنة التحكيم غداً الاثنين ، المشاركون في كأس النادي إنتاج للون حمر، حيث شهدت المنافسة تسجيل ١٧، ومشاركة ١٠ تأهلوا جمعيهم، وهم : ذعار بن مناحي بن مبارك الدوسري، رفاعي بن مناحي بن ناصر العجمي، سعد بن فارس بن زبار النفيعي، عبود بن هريسان بن ناصر المقاطي، عمير بن فهد بن شنار القحطاني، فراج بن محمد السبيعي، فهد بن فريج الدوسري، فهد بن مجعد الدوسري، محمد بن سفر البقمي، مناحي بن محمد القحطاني، فيما استعبد مناحي بن فارس العجمي بسبب العبث

وشهدت منافسة الفحل المنتج للون الشعل، تسجيل ٢٠ مشاركًا، هم: حسن بن ناصر الهمامي، سعد بن محمد السبيعي، سعود بن عبدالله المطيري، سعيد بن عايض الشهراني، سلمان بن سعد السبيعي، سيف بن فلاح المويزري، شويمان بن فهد الحربي، صالح بن حمد الكربي، عبدالله بن هادي الهاجري، عبدالمحسن بن صالح الراجحي، عجاب بن عجير العتيبي، فهد بن مشعان العتيبي، ماجد بن ناصر السبيعي، محسن بن هادي الهمامي، محمد بن عبدالله العتيبي، محمد بن سعيد الشهراني، مزيد بن مطلق المطيري، مقعد بن محمد الدوسري، ملفي بن بطيحان السبيعي، نايف بن سعود العجمي

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