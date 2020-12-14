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إختراق وزارة الخزانة الأميركية

إختراق وزارة الخزانة الأميركية

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إختراق وزارة الخزانة الأميركية

إختراق وزارة الخزانة الأميركية
http://almnatiq.net/?p=930343
المناطق_وكالات

أعلنت الإدارة الأميركية، أنها في حالة تأهب بعد تقارير صحافية عن تعرّض وزارة الخزانة ووكالة فيدرالية أخرى على الأقل لهجمات إلكترونية تقف وراءها حكومة أجنبية

وأشارت التقارير الصحافية، إلى أن قراصنة تمكّنوا، في بعض الأحيان منذ أشهر، من اختراق البريد الداخلي لوزارة الخزانة وللإدارة الوطنية للاتصالات، من دون تحديد الحكومة الأجنبية المشتبه بوقوفها وراء الهجمات

وقال المتحدث باسم مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون إيليوت، الأحد ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ ، إن الإدارة الأميركية اطّلعت على هذه المعلومات وتتّخذ كل التدابير اللازمة لتحديد المشاكل المحتملة ذات الصلة بهذا الوضع وحلها

ولم يوضح المتحدث، مدى خطورة الهجمات ولم يؤكد المعلومات التي تشير إلى احتمال أن تكون استهدفت وكالات فدرالية أخرى

وأقرت شركة فاير آي الأميركية لأمن المعلوماتية التي غالبا ما يستنجد بها الزبائن لدى تعرّضهم لهجمات إلكترونية، أنها تعرّضت لعملية قرصنة بالغة التعقيد تشتبه بوقوف حكومة أجنبية وراءها

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