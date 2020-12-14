بلا وفيات.. الصين تسجل 16 إصابة جديدة ب كورونا

بلا وفيات.. الصين تسجل 16 إصابة جديدة ب كورونا

أبرز المواد
أول وفاة لرئيس وزراء بسبب كورونا

أول وفاة لرئيس وزراء بسبب كورونا

أبرز المواد
إيقاف تعديات على أراض حكومية بيضاء بمحافظة محايل

إيقاف تعديات على أراض حكومية بيضاء بمحافظة محايل

أبرز المواد
عداد كورونا حول العالم.. ما يقرب من 72 مليون إصابة وأكثر من 1.6 مليون وفاة

عداد كورونا حول العالم.. ما يقرب من 72 مليون إصابة وأكثر من 1.6 مليون وفاة

أبرز المواد

مجلس الأمن يدين الهجوم الحوثي على منشأة نفطية بجدة

مجلس الأمن يدين الهجوم الحوثي على منشأة نفطية بجدة
http://almnatiq.net/?p=930346
المناطق_ مكة

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بشدة الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي في اليمن على منشأة نفطية في مدينة جدة السعودية، الشهر الماضي

ووقع انفجارا الشهر الماضي تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف

وأوضحت السلطات السعودية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر

وأدانت المملكة بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخرًا في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي

وأكدت المملكة على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفه

روابط ذات صلة

بلا وفيات.. الصين تسجل 16 إصابة جديدة ب كورونا

بلا وفيات.. الصين تسجل 16 إصابة جديدة ب كورونا
أول وفاة لرئيس وزراء بسبب كورونا

أول وفاة لرئيس وزراء بسبب كورونا
إيقاف تعديات على أراض حكومية بيضاء بمحافظة محايل

إيقاف تعديات على أراض حكومية بيضاء بمحافظة محايل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*