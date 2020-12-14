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عداد كورونا حول العالم.. ما يقرب من 72 مليون إصابة وأكثر من 1.6 مليون وفاة

عداد كورونا حول العالم.. ما يقرب من 72 مليون إصابة وأكثر من 1.6 مليون وفاة
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المناطق_وكالات

سجل العالم أكثر من مليون و600 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” منذ ديسمبر من العام الماضي 2019 وحتى الآن

فيما أصاب الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، ما يقرب من 72 مليون مصاب حول العالم حتى اليوم

ووصلت أول شحنة من لقاح شركة فايزر، المعني بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى مطار مدينة مونتريال الكندية

وأعلنت السلطات الكندية أنها في انتظار تسلم أول دفعة من اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركتا”فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية

ومن المقرر أن يرسل اللقاح إلى 14 مركز توزيع في مختلف أنحاء البلاد، وسيساعد العسكريون هذه الجهود

وصرح الجنرال داني فورتين، وهو المسؤول المعني بالمسائل اللوجيستية في توزيع اللقاح، بأن أوائل الجرعات ستصل مراكز التوسيع الاثنين القادم

وأصبحت كندا ثالث دولة في العالم بعد بريطانيا والبحرين توافق رسميا على استخدام لقاح “فايزر”

وسجلت في كندا حتى اليوم أكثر من 435 ألف إصابة بكورونا منها قرابة 13 ألف حالة وفاة

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