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تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=930365
المناطق_المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تتضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والعلا والعيص وبدر وينبع

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة تشمل السواحل منها كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها

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