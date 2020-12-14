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الزكاة والدخل توضح خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

الزكاة والدخل توضح خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
http://almnatiq.net/?p=930374
المناطق_ الرياض

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطوات إلغاء الشهادة الضريبية في حالة رغبة المستفيدين بذلك

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع  تويتر ، أنّه في حال الرغبة بإلغاء تسجيل العميل في ضريبة القيمة المضافة، يمكنه تقديم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبر حسابك من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم «الضرائب الغير مباشرة-ضريبة القيمة المُضافة»

جاء ذلك ردًا على استفسار تلقته الهيئة، بخصوص كيفية إلغاء الشهادة الضريبية لمحل تجاري قديم، وفتح شهادة أخرى لمحل آخر في نفس السجل التجاري

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