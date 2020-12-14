مقتل مسلح أطلق النار خلال حفل غنائي بكنيسة في نيويورك

مقتل مسلح أطلق النار خلال حفل غنائي بكنيسة في نيويورك

أبرز المواد
اليمن.. سلسلة بشرية تطالب بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

اليمن.. سلسلة بشرية تطالب بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

أبرز المواد
الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.3%

الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.3%

أبرز المواد
دبي تقفز للمركز السادس بقائمة أفضل مدن العالم 2020

دبي تقفز للمركز السادس بقائمة أفضل مدن العالم 2020

أبرز المواد

مقتل مسلح أطلق النار خلال حفل غنائي بكنيسة في نيويورك

مقتل مسلح أطلق النار خلال حفل غنائي بكنيسة في نيويورك
http://almnatiq.net/?p=930388
المناطق_وكالات

أردت شرطة نيويورك مسلحاً فتح النار قرب حشد تجمّع أمام كنيسة في المدينة لحضور حفل غنائي ميلادي يوم أمس (الأحد)

وقال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شيا، أن أحداً من المواطنين لم يصب بجروح خلال حادث إطلاق النار على عتبات كنيسة كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في مانهاتن

وأضاف: «المتهم اصيب مرة على الأقل في رأسه وقد توفي»

وصادر رجال الشرطة من مسرح الجريمة مسدسين وحقيبة عثر عليها في مكان قريب كانت تحتوي على حبل وشريط كهربائي وعدة سكاكين وزجاجة وقود

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أطلق المسلح النار من على درج الكنيسة أثناء مغادرة بضع مئات من الأشخاص حضروا حفلا غنائيا ميلاديا انتهى قرابة الساعة الرابعة عصرا

وأكدت شاهدة عيان، إن الرجل أطلق ما بين ثماني وعشر طلقات قبل أن يصب برصاص الشرطة، مشيرة إلى أنه لم يكن يصوّب على أحد، وأنه كان يصرخ «أطلِقوا النار علي، اقتلوني»

روابط ذات صلة

اليمن.. سلسلة بشرية تطالب بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

اليمن.. سلسلة بشرية تطالب بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية
الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.3%

الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.3%
دبي تقفز للمركز السادس بقائمة أفضل مدن العالم 2020

دبي تقفز للمركز السادس بقائمة أفضل مدن العالم 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*