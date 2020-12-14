مقتل مسلح أطلق النار خلال حفل غنائي بكنيسة في نيويورك

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أردت شرطة نيويورك مسلحاً فتح النار قرب حشد تجمّع أمام كنيسة في المدينة لحضور حفل غنائي ميلادي يوم أمس (الأحد)

وقال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شيا، أن أحداً من المواطنين لم يصب بجروح خلال حادث إطلاق النار على عتبات كنيسة كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في مانهاتن

وأضاف: «المتهم اصيب مرة على الأقل في رأسه وقد توفي»

وصادر رجال الشرطة من مسرح الجريمة مسدسين وحقيبة عثر عليها في مكان قريب كانت تحتوي على حبل وشريط كهربائي وعدة سكاكين وزجاجة وقود

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أطلق المسلح النار من على درج الكنيسة أثناء مغادرة بضع مئات من الأشخاص حضروا حفلا غنائيا ميلاديا انتهى قرابة الساعة الرابعة عصرا

وأكدت شاهدة عيان، إن الرجل أطلق ما بين ثماني وعشر طلقات قبل أن يصب برصاص الشرطة، مشيرة إلى أنه لم يكن يصوّب على أحد، وأنه كان يصرخ «أطلِقوا النار علي، اقتلوني»