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اليمن.. سلسلة بشرية تطالب بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

اليمن.. سلسلة بشرية تطالب بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية
http://almnatiq.net/?p=930390
المناطق_الرياض

اصطف نحو ألف يمني في مدينة تعز (جنوب غرب)، أمس الأحد، في سلسلة بشرية، للمطالبة بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
وحسب مصادر يمنية نفذت السلسلة البشرية في ملعب الشعب وسط مدينة تعز، بتنظيم من مبادرة “يمن بلا إرهاب حوثي”.
وشارك في السلسلة البشرية مواطنون بينهم ناشطون، ورسموا بأجسادهم في الملعب عبارة “صوت واحد.. الحوثي إرهابية”.
وأشارت وسائل إعلام محلية أن السلسلة البشرية تعد الأطول باليمن التي تطالب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية منذ بداية الصراع المسلح مع الحكومة اليمنية قبل سنوات.
بدوره، قال بشار الحريبي أحد منظمي السلسلة البشرية لوسائل إعلام يمنية، إنهم في المبادرة سعوا من خلال اصطفاف نحو ألف يمني للفت انتباه العالم إلى “إرهاب جماعة الحوثي”.
وأضاف: “آخر جرائم الحوثيين؛ قتلهم السبت لاعب كرة القدم ناصر الريمي وولده أثناء ممارستهم الرياضة الصباحية في النادي الأهلي بتعز”.
وناشد بيان عن المبادرة “العالم والمجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية”.

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