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أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة
http://almnatiq.net/?p=930401
المناطق - الرياض

أصدر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أن المرسوم تضمن تعيين كل من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وحمد جابر العلي الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية وثامر علي صباح السالم الصباح وزيرًا للداخلية والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرًا للصحة، وخليفة مساعد حمادة وزيرًا للمالية وعبد الرحمن بداح المطيري وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وعيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرًا للشؤون الاجتماعية ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس وزيرًا للنفط ووزيرًا للكهرباء والماء، والدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور عبد الله عبد الصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتور علي فهد المضف وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي، وفيصل عبد الرحمن المدلج وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية ، والدكتور نواف سعود الياسين وزيرًا للعدل.
وأدى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعينون اليمين الدستورية أمام سمو أمير دولة الكويت بمناسبة تعيينهم في مناصهبم الجديدة.

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