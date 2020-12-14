اطلع ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البركسيت السفراء الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على آخر منحى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .
كما اجتمع المفوض الأوروبي مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي قبل أن يستأنف جولة محادثات جديدة مع المفوض البريطاني دفيد فروست.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: إنه لا يزال لديه اعتقاد راسخ بأن اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة ، وقلصت النزاعات المعلقة التي يتعين تسويتها قبل العام الجديد إلى اثنتين فقط.
وأضاف بارنييه “أن المفاوضات التي استمرت تسعة أشهر توصلت إلى إيجاد تسويات بشأن قواعد المنافسة العادلة وحقوق الصيد ، ولم يذكر مسألة الآليات القانونية لحل النزاعات المستقبلية التي عرقلت المفاوضات لفترة طويلة”.
الاتحاد الأوروبي: اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة
اطلع ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البركسيت السفراء الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على آخر منحى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .
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