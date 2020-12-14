وزير الشؤون الإسلامية وسفير سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة اليوم ، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة الجالية المسلمة، وما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.