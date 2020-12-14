استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة اليوم ، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ.
وجرى خلال اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة الجالية المسلمة، وما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وزير الشؤون الإسلامية وسفير سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة اليوم ، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ.
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