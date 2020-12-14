احدث الأخبار

وزير الشؤون الإسلامية وسفير سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة
أبرز المواد
 هيئة المهندسين: لا صحة لرفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية
أبرز المواد
 التعليم: برامج شاملة لتعزيز النزاهة لدى الطلاب
أبرز المواد
 أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم تعتمد وثيقة معايير الاعتماد العسكري الشاملة مؤسسات التعليم والتدريب والبرامج
أبرز المواد
 السديس يُدشن بطاقة تسهيل خروج كبار السن وعودتهم بالمسجد النبوي أثناء الصلوات
أبرز المواد
 النفط يرتفع.. و”برنت” عند 50.32 دولار للبرميل
أبرز المواد
 مقتل مسلح أطلق النار خلال حفل غنائي بكنيسة في نيويورك
أبرز المواد
 اليمن.. سلسلة بشرية تطالب بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية
أبرز المواد
 الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.3%
أبرز المواد
 دبي تقفز للمركز السادس بقائمة أفضل مدن العالم 2020
أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية وسفير سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الشؤون الإسلامية وسفير سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي: اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة

الاتحاد الأوروبي: اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة

أبرز المواد
هيئة المهندسين: لا صحة لرفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية

هيئة المهندسين: لا صحة لرفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية

أبرز المواد
التعليم: برامج شاملة لتعزيز النزاهة لدى الطلاب

التعليم: برامج شاملة لتعزيز النزاهة لدى الطلاب

أبرز المواد

وزير الشؤون الإسلامية وسفير سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الشؤون الإسلامية وسفير سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=930408
المناطق - الرياض

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة اليوم ، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ.
وجرى خلال اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة الجالية المسلمة، وما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة

الاتحاد الأوروبي: اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة
هيئة المهندسين: لا صحة لرفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية

هيئة المهندسين: لا صحة لرفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية
التعليم: برامج شاملة لتعزيز النزاهة لدى الطلاب

التعليم: برامج شاملة لتعزيز النزاهة لدى الطلاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*