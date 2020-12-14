جمعية اتصال تنظم ملتقى لأفضل ممارسات الاتصال المؤسسي لجائحة كورونا

الجبيل الصناعية - المناطق

تنظم جمعية اتصال للعلاقات العامة ملتقى أفضل ممارسات الاتصال المؤسسي في الاستعداد والاستجابة لجائحة كورونا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020 م عبر برنامج زوم.

حيث يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات الاتصالية في التصدي لجائحة كورونا كوفيد-19بمشاركة عدد من المتحدثين المتميزين ممن لهم خبرة طويلة في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

ويستضيف الملتقى عدد من القيادات ومسؤولي العلاقات المؤسسية بالمنطقة الشرقية لاستعراض تجاربهم في التعامل مع جائحة كورونا حيث يشارك الاستاذ محمد الصفيان المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية تجربتها الاعلامية خلال الجائحة، كما يشارك الاستاذ ذيب الدوسري مدير عام شؤون سابك بالمنطقة الشرقية بورقة عمل بعنوان معاً نتغلب على كورونا، ويقدم م. حسين حنبظاظه مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي-إثراء- ورقة عمل بعنوان تجربة ثقافية وليدة الجائحة، ويستعرض الأستاذ مطلق الجلعود مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة بصحة الشرقية أهمية العلاقات العامة والتوعية اثناء جائحة كورونا، ويناقش الاستاذ فيصل الظفيري مدير إدارة الاتصال والاعلام بالهيئة الملكية بالجبيل بورقة بعنوان تكامل الادوار الإعلامية بمدينة الجبيل الصناعية. وسوف يدير محاور الملتقى الإعلامية هدى الغامدي.

واوضح رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال الاستاذ فيصل الظفيري إلى أن تنظيم الجمعية للمتلقي يأتي ضمن خطتها السنوية حيث تهدف الجمعية إلى تطوير الأداء العلمي والمهني للمختصين في مجال العلاقات العامة ورفع مستوى الوعي بأهمية العلاقات العامة لمختلف الجهات الصناعية والحكومية في محافظة الجبيل ومدينة الجبيل الصناعية.

واضاف الظفيري إلى ان الجمعية تهدف إلى تأهيل المهتمين في مجال العلاقات العامة لسوق العمل من خلال مهامها ومسؤولياتها وخططها وبرامجها من مؤتمرات وورش وندوات وبرامج تدريبة.

هذا ويعد الملتقى فرصة للمهتمين في مجال العلاقات العامة للتعرف على نماذج احترافية للممارسي العلاقات العامة تهدف إلى تطوير مفاهيم وأساليب العمل من خلال تطبيق أفضل الممارسات.