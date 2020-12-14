عالمياً .. الدكتور خالد العتيبي يُتوّج بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دورتها الـ 11

الخبر – المناطق

حصل الأستاذ الدكتور خالد بن مطر العتيبي أستاذ واستشاري مناظير جراحة الكلى والمسالك بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية حيث يعد د. العتيبي أول جراح في الشرق الأوسط يقوم بجراحة الكلى بالمناظير وتم تكريمه ضمن الشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي للدورة الحادية عشر (2019-2020) في مجال الخدمات الطبية والإنسانية بالاحتفال الافتراضي الذي عقد بهذه المناسبة أمس الأول .

من جانبه ذكر الدكتور خالد العتيبي أن هذه الجائزة جاءت لتعزز الدور الهام الذي يقوم به الطبيب السعودي في مختلف التخصصات لما تشكل من أهمية كبرى في الدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصحي بشكل عام ، ما يؤكد أننا كأطباء سعوديين ليس لنا أفق ولا حدود بل نتعدى ذلك لنصل الى أقاصي البلدان لنوصل الرسالة الطبية السامية وان نرفع اسم الوطن عالياً ، ويضاف ذلك لسلسلة إنجازات حققتها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر وكلية الطب وهذا اقل واجبٍ نقدمه .

ونوه العتيبي انه من خلال الرحلات المتواصلة في المسيرة الطبية والتي خضت غمار التطوع والعمل في بقاع العالم من اجل أن احد بوصلة الطب نحو من يحتاجها ولنكون رسل سلام ومحطة تقبع خلفها روح الإنسانية تطوعت كجراح متطوع لرحلات جراحية تطوعية داخل المملكة وخارجها منها في دول الخليج ودول أفريقيا منها السودان و سيراليون و جزر القمر و زنجبار دون مقابل بمعدل رحلتين في السنة ، ونتج عن ذلك العديد من الإنجازات التي حازت على رضا كثير من المرضى وكانت خطوات جليلة رسمت معنى حب السلام والتفاؤل الذي وجدته على محيا الذين عالجتهم ، كما تحقق بعد ذلك حصولي على جائزة الامتياز في مجال الإغاثة وخدمة المجتمع 2019م الصادرة من الهيئة العالمية لتبادل المعرفةGKAF في نيويورك وتكريمي في المؤتمر الخامس للريادة والابتكار والتميز في إمارة راس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

نبذه :

هو البروفيسور الدكتور خالد مطر العتيبي أستاذ واستشاري جراحة المسالك البولية والمناظير بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ، عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام حاصل على الزمالة الكندية .

المناصب التي تقلدها :

عضو الهيئة الملكية للجراحين الكندية .

رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى أرامكو سابقا .

مدير عام مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر سابقا .

طبيب واستشاري زائر لوزارة الصحة في المناطق النائية

مشرف على تدريب طلاب كلية الطب.

مشرف على تدريب أطباء برنامج جراحة المسالك البولية التابع لهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

له أكثر من ٤٠ بحث علمي منشور في مجلات علمية عالمية .

له مشاركات في مؤتمرات عالمية في مجال جراحة المسالك البولية والمناظير.

ابتكاراته :

استحداث طرق جراحية بالمنظار للتشوهات الخلقية للكلى