بلدية رأس تنورة تزرع 45 شجرة واشنطونيا في الكورنيش

رأس تنورة - المناطق

انتهت بلدية محافظة رأس تنورة من المرحلة الثانية لزراعة ٤٥ شجرة واشنطونيا بمحيط كورنيش المحافظة ليكتمل مجموع الأشجار التي تمت زراعتها ٧٥ شجرة واشنطونيا، والتي تأتي ضمن مبادرة أمانة المنطقة الشرقية (شرقية خضراء)، وجهود البلدية الخدمية المختلفة في المحافظة، وخطتها في زيادة الرقعة الخضراء، وزيادة نصيب الفرد منها، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه وتجميل المحافظة ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني، بأن البلدية تحرص على المحافظة على المظهر العام للمدينة والارتقاء المستمر بالمرافق العامة ومنظومة المرافق الترفيهية والحدائق والمتنزهات والشوارع، وتكثيف أعمال التشجير والزراعة سعيا لتحقيق رسالتها لزيادة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد منها، وتجميل المحافظة.

وقال أن إدارة الحدائق والتشجير بالبلدية قامت بزيادة المسطحات الخضراء بمساحة إجمالية بلغت ١١ ألف متر مربع بالمحافظة، مؤكدا بأن البلدية تولي اهتماما بزراعة الأشجار ومضاعفة أعدادها، وأن مبادرة التشجير تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية بزيادة الرقعة الخضراء وبما يحقق الأهداف المنشودة.

وأكد سعي بلدية رأس تنورة لتغطية أغلب الطرق والحدائق العامة والميادين في رأس تنورة بأعداد كبيرة من الزهور متنوعة الأشكال والأصناف التي تضفي بعدا جماليا على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.

وتفعيلاً لمبادرة معالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري، قامت البلدية برفع حوالي ١٩٠٠ متر مكعب أنقاض ومخلفات من الأراضي الفضاء بالمحافظة.

ودعا المهندس صالح القرني الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية، أو من خلال مركز 940