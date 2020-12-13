احدث الأخبار

تعليم القصيم وكليات عنيزة يؤسسان للشراكات البينية
منطقة القصيم
 عالمياً .. الدكتور خالد العتيبي يُتوّج بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دورتها الـ 11
المنطقة الشرقية
 بلدية رأس تنورة تزرع 45 شجرة واشنطونيا في الكورنيش
المنطقة الشرقية
 انطلاق برنامج الزمالة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في عامه الثاني على التوالي
المنطقة الشرقية
 جمعية اتصال تنظم ملتقى لأفضل ممارسات الاتصال المؤسسي لجائحة كورونا
المنطقة الشرقية
 البرلمان العربي: المتغيرات التي يمر بها العالم تفرض علينا مواكبتها وتحمل مسؤولياتنا والنهوض بمخرجاتنا تجاهها
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية وسفير سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة
أبرز المواد
 هيئة المهندسين: لا صحة لرفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية
أبرز المواد
 التعليم: برامج شاملة لتعزيز النزاهة لدى الطلاب
أبرز المواد
 أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم تعتمد وثيقة معايير الاعتماد العسكري الشاملة مؤسسات التعليم والتدريب والبرامج
أبرز المواد
تعليم القصيم وكليات عنيزة يؤسسان للشراكات البينية

تعليم القصيم وكليات عنيزة يؤسسان للشراكات البينية

منطقة القصيم
عالمياً .. الدكتور خالد العتيبي يُتوّج بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دورتها الـ 11

عالمياً .. الدكتور خالد العتيبي يُتوّج بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دورتها الـ 11

المنطقة الشرقية
بلدية رأس تنورة تزرع 45 شجرة واشنطونيا في الكورنيش

بلدية رأس تنورة تزرع 45 شجرة واشنطونيا في الكورنيش

المنطقة الشرقية
انطلاق برنامج الزمالة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في عامه الثاني على التوالي

انطلاق برنامج الزمالة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في عامه الثاني على التوالي

المنطقة الشرقية

تعليم القصيم وكليات عنيزة يؤسسان للشراكات البينية

تعليم القصيم وكليات عنيزة يؤسسان للشراكات البينية
http://almnatiq.net/?p=930430
المناطق / بريدة

بحثت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وفي إطار تعزيز سبل التواصل والشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص، العمل على إيجاد آلية يتم من خلالها التعاون النفعي في الإمكانيات والخبرات مع كليات عنيزة الأهلية، بما يخدم العملية التعليمية، ويحسن المخرجات المعرفية للطلاب والطالبات.
وجاء اللقاء الذي جمع مدير عام تعليم القصيم محمد الفريح، ونائب المشرف العام على كليات عنيزة عدنان اليحيى، ووكيل كلية الهندسة وتقنية المعلومات بكليات عنيزة د. صالح اليحيى، بمقر الإدارة العامة بمدينة بريدة، اليوم الاثنين ٢٩-٤-١٤٤٢ﮪ، ليؤسس بداية العمل التفاهمي المشترك بين الجهتين، ورسم أوجه التنسيق والتفعيل للمبادرات والشراكات التعليمية، ويمهد الطريق أمام الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية والمهارات المعرفية، ومد جسور التواصل بين التعليم العام والتعليم الجامعي.

وتأتي منطلقات هذا الاتفاق لتضع الخيار ممكنًا لاستثمار التجهيزات والمقار التعليمية لكليات عنيزة الأهلية، من معامل ومختبرات بحثية، وقاعات تدريبية، وصالات رياضية، توجد البيئة التعليمية المحفزة للطلاب والطالبات، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، وما ينتج عنها من إبداع وابتكار.
وتضمن اللقاء تكريم كليات عنيزة؛ لرعايتها للمسابقة الوطنية الإلكترونية لليوم الوطني 90 في تعليم القصيم، التي استفادت منها المراحل التعليمية الثلاث بقطاعي البنين والبنات.

روابط ذات صلة

مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع قائدات المدارس عن بعد

مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع قائدات المدارس عن بعد
أمين منطقة القصيم يشهد انطلاق أعمال وحدة إسعاد الموظفين

أمين منطقة القصيم يشهد انطلاق أعمال وحدة إسعاد الموظفين
فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 26 مستفيداً من العفو الملكي

فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 26 مستفيداً من العفو الملكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*