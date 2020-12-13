تعليم القصيم وكليات عنيزة يؤسسان للشراكات البينية

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بحثت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وفي إطار تعزيز سبل التواصل والشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص، العمل على إيجاد آلية يتم من خلالها التعاون النفعي في الإمكانيات والخبرات مع كليات عنيزة الأهلية، بما يخدم العملية التعليمية، ويحسن المخرجات المعرفية للطلاب والطالبات.

وجاء اللقاء الذي جمع مدير عام تعليم القصيم محمد الفريح، ونائب المشرف العام على كليات عنيزة عدنان اليحيى، ووكيل كلية الهندسة وتقنية المعلومات بكليات عنيزة د. صالح اليحيى، بمقر الإدارة العامة بمدينة بريدة، اليوم الاثنين ٢٩-٤-١٤٤٢ﮪ، ليؤسس بداية العمل التفاهمي المشترك بين الجهتين، ورسم أوجه التنسيق والتفعيل للمبادرات والشراكات التعليمية، ويمهد الطريق أمام الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية والمهارات المعرفية، ومد جسور التواصل بين التعليم العام والتعليم الجامعي.

وتأتي منطلقات هذا الاتفاق لتضع الخيار ممكنًا لاستثمار التجهيزات والمقار التعليمية لكليات عنيزة الأهلية، من معامل ومختبرات بحثية، وقاعات تدريبية، وصالات رياضية، توجد البيئة التعليمية المحفزة للطلاب والطالبات، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، وما ينتج عنها من إبداع وابتكار.

وتضمن اللقاء تكريم كليات عنيزة؛ لرعايتها للمسابقة الوطنية الإلكترونية لليوم الوطني 90 في تعليم القصيم، التي استفادت منها المراحل التعليمية الثلاث بقطاعي البنين والبنات.