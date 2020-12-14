بمتوسط 27 ألف خدمة يومياً.. منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تفاعلها مع استفسارات المستفيدين

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واصلت المنصّات الرقمّية لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، تقديم خدماتها لتسهيل التملّك، حيث تجاوز متوسط عددها 27 ألف خدمة يومياً خلال الأسبوع الماضي للإجابة على جميع أسئلة واستفسارات الأسر السعودية حول الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يُقدمها البرنامج عبر منصاته على مدار الساعة من خلال موقع وتطبيق “سكني” على الرابط sakani.housing.sa .

وأجاب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 على أكثر من 27 ألف اتصال، ونفذ موقع “سكني” 5350 طلباً واستفساراً من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني، وتمت معالجة نحو 2100 اعتراض من خلال أيقونة “تحدث معي”، وتستمر منصة “سكني” (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات.

وسجّل تطبيق “سكني” خلال الأسبوع الماضي أكثر من 148 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة التي يُوفرها البرنامج، مثل (الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي) وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط http://qrco.de/bbLCv7 .

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” مع أكثر من 6190 استفساراً حول الوحدات السكنية التي يتيحها “سكني” ضمن 92 مشروعاً توفر أكثر من 140 ألف وحدة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 217 مخططاً توفّر أكثر من 178 ألف أرض سكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.