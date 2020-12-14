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أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=930443
تبوك - فايز السميري

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز  أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية اليوم بمكتبه بالإمارة اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة ، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني, وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية. واستهل سموه الاجتماع, بسؤال المولى القدير أن يمنّ على البلاد والعباد بالغيث وقال سموه ان الجميع يفرح بالأمطار ويبتهلون لله بالشكر ويشعرون بالسعادة  بعد ذلك استعرض سموه التقارير الواردة من الدفاع المدني واللجنة الرئيسية وكذلك تقارير  اللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار كما اطلع سموه على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار ووجه سمو أمير المنطقة بمضاعفة الجهود, وتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة, كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وفي ختام الاجتماع، دعا أمير منطقة تبوك, الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

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