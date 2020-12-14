محافظ البكيرية يزور إدارة التعليم ويطلع على جهود التعليم عن بعد

البكيرية - محمد المسلم .. عدسة - محمد الخليفي

زار سعادة محافظ البكيرية الأستاذ محمد بن علي العريفي إدارة التعليم بالمحافظة صباح اليوم الاثنين واطلع على جهود الإدارة في التعليم عن بعد ” منصة مدرستي ” والتقى قيادات التعليم بالإدارة بحضور سعادة مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح والمساعد الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي والقيادات التعليمية .

بداية اطلع المحافظ على إدارة شؤون المباني والجهود المبذولة واستمع لشرح من مدير إدارة شؤون المباني م.م. إبراهيم بن سليمان العجمي عن المشاريع القائمة والتي تحت التنفيذ وعمليات التأهيل والصيانة وتجول الجميع على أقسام إدارة شؤون المباني ومركز البلاغات والأعطال للمباني الإدارية والمدارس كما تسلم تقرير مفصل عن إدارة شؤون المباني بعد ذلك زار “العريفي” مبنى الشؤون المدرسية بعد إنشائه حديثاً واطلع على أقسامه والتجهيزات التقنية فيه والتقى رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ثم توجهه إلى قسم تقنية المعلومات “الدعم الفني لمنصة مدرستي ” واطلع على الوحدات التقنية فيه واستمع لشرح عن القسم ومركز الدعم الفني المنصة مدرستي والورشة الفنية لجميع أجهزة منسوبي ومنسوبات الإدارة من رئيس قسم تقنية المعلومات الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الجربوع والجهود المبذولة من القسم في حل أي مشاكل فنية او أعطال الإنترنت وطريقة البلاغات وحلها واستعدادات الإدارة للاختبارات عن بعد .

وفي ختام الزيارة التقى محافظ البكيرية محمد العريفي القيادات التعليمية في القاعة الداخلية واستمع لمداخلات الزملاء والزميلات والبرامج المقدمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بداية تحدث رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ علي النوشان عن برنامج التطوع وتدشين المنصة التعليمية للتطوع وأهدافها وبرامج والأنشطة الطلابية والكشافة بالإضافة للجوائز والمراكز التي حصلت عليها الإدارة خلال ذلك دون المحافظ اسمه كمتطوع في منصة الإدارة للتطوع ،عقب ذلك بينت رئيسة قسم نشاط الطالبات الأستاذة هدى الثويني دور النشاط في التطوع والمبادرات التي قدمها نشاط الطالبات وأشارة مساعدة رئيس قسم شؤون المعلمين الأستاذة أمل الفريح لدور المعلم والمعلمة في العملية التعليمية وتحدثت عن يوم المعلم والمسابقة التي اطلقتها الإدارة بمناسبة يوم المعلم “إجلال” وتحدثت رئيسة قسم الجودة وقياس الأداء الأستاذة هيلة اللحيدان عن تميز وزارة التعليم والتقدم في اختبارات التيمز ودور الإدارة والمدارس في التهيئة للاختبارات الدولية ثم تحدثت مديرة مركز التميز الأستاذة منى الجري عن تميز الإدارة في المسابقات الوزارية وحصولها على مزاكز متقدمة والجهود المبذولة في المسابقة الحالية “مسابقة مدرستي” .

وثمن مدير التعليم الدكتور خالد ‏بن راجح الراجح زيارة سعادة محافظ البكيرية والوقوف ميدانياً على جهود الإدارة في التعليم عن بعد بعد تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استمرار سير العملية التعليمية إضافة إلى متابعة العملية التعليمية، وأكد “الراجح” أن الأقسام المعنية تواصل عملها لإيصال رسالة التعليم عبر منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات لاستمرار العملية التعليمية.

وفي ختام الزيارة أعرب سعادة محافظ ‏البكيرية عن شكره وتقديره لمدير التعليم ولمنسوبي ومنسوبات الإدارة على جهودهم المبذولة في التهيئة والتجهيزات للتعلم عن بعد موضحاً أن ما شاهده اليوم قمة في العمل والتميز .