احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8660.31 نقطة
أبرز المواد
 رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لتقنية المعلومات بالجامعة
منطقة الحدود الشمالية
 وزير خارجية الإمارات: ندعو لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار والصواريخ الباليستية
أبرز المواد
 إلكترونياً عبر منصة “بلدي” وزارة الشؤون البلدية تطلق 15 خدمة موحدة للرخص الإنشائية
أبرز المواد
 محافظ البكيرية يزور إدارة التعليم ويطلع على جهود التعليم عن بعد
منطقة القصيم
 أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة
منطقة تبوك
 بمتوسط 27 ألف خدمة يومياً.. منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تفاعلها مع استفسارات المستفيدين
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية” تطلقان مبادرة لتعزيز حماية المستحضرات الصيدلانية المبتكرة
أبرز المواد
 وزارة العدل تكشف عن تحسينات جديدة لخدمات توثيق العقارات عبر القطاع الخاص
أبرز المواد
 تعليم القصيم وكليات عنيزة يؤسسان للشراكات البينية
منطقة القصيم
 عالمياً .. الدكتور خالد العتيبي يُتوّج بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دورتها الـ 11
المنطقة الشرقية
 بلدية رأس تنورة تزرع 45 شجرة واشنطونيا في الكورنيش
المنطقة الشرقية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8660.31 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8660.31 نقطة

أبرز المواد
رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لتقنية المعلومات بالجامعة

رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لتقنية المعلومات بالجامعة

منطقة الحدود الشمالية
وزير خارجية الإمارات: ندعو لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار والصواريخ الباليستية

وزير خارجية الإمارات: ندعو لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار والصواريخ الباليستية

أبرز المواد
إلكترونياً عبر منصة “بلدي” وزارة الشؤون البلدية تطلق 15 خدمة موحدة للرخص الإنشائية

إلكترونياً عبر منصة “بلدي” وزارة الشؤون البلدية تطلق 15 خدمة موحدة للرخص الإنشائية

أبرز المواد

إلكترونياً عبر منصة “بلدي” وزارة الشؤون البلدية تطلق 15 خدمة موحدة للرخص الإنشائية

إلكترونياً عبر منصة “بلدي” وزارة الشؤون البلدية تطلق 15 خدمة موحدة للرخص الإنشائية
http://almnatiq.net/?p=930456
المناطق - واس

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمات الرخص الإنشائية الإلكترونية الموحدة عبر منصة ” بلدي” وذلك تسهيلاً لإجراءات البناء وتحسين تجربة العملاء.
و تتضمن خدمات الرخص الإنشائية الموحدة (15) خدمة إلكترونية من أهمها إصدار رخصة البناء ، شهادة إشغال المبنى، و إصدار القرار المساحي. حيث تُقدّم هذه الخدمات حاليًا عبر(14) أمانة وهي: أمانة منطقة المدينة المنورة، منطقة حائل، منطقة القصيم، منطقة عسير، محافظة الطائف، منطقة تبوك، منطقة جازان، منطقة الجوف، منطقة نجران، منطقة الباحة، محافظة حفر الباطن، منطقة الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية، وأمانة محافظة الأحساء.
وتسعى الوزارة من خلال تقديم هذه الخدمات الموحدة عبر المنصة إلى تسهيل إجراءات البناء، وتحسين تجربة العملاء في القطاع البلدي، إضافةً إلى تحقيق التطور الرقمي للخدمات المقدمة في المملكة، ورفع مؤشرات الأداء في التقارير التنافسية الدولية.
وتقدم خدمات الرخص البلدية الإنشائية الإلكترونية بالتطابق مع متطلبات كود البناء السعودي، بهدف وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
ويهدف تكامل منصة بلدي مع الجهات ذات العلاقة إلى خدمة العملاء عبر إجراءات إلكترونية متكاملة تمكنهم من استخراج الرخصة بكل يسر وسهولة، حيث يُسهم التحقق الإلكتروني من خلال منصة “بلدي” للمستندات المقدمة من قبل العملاء في توفير الوقت والجهد لاختصار رحلتهم في إجراءات البناء ومتطلبات الجهات الخدمية، وإجراءات التأمين على المبنى.
وبينت الوزارة أنه يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة إصدار رخصة البناء عبر المكاتب الهندسية المستوفية لمتطلبات الكود والحاصلة على شهادة التصنيف والمدرجة في منصة “بلدي”.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8660.31 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8660.31 نقطة
وزير خارجية الإمارات: ندعو لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار والصواريخ الباليستية

وزير خارجية الإمارات: ندعو لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار والصواريخ الباليستية
بمتوسط 27 ألف خدمة يومياً.. منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تفاعلها مع استفسارات المستفيدين

بمتوسط 27 ألف خدمة يومياً.. منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تفاعلها مع استفسارات المستفيدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*