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رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لتقنية المعلومات بالجامعة

رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لتقنية المعلومات بالجامعة

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رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لتقنية المعلومات بالجامعة

رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لتقنية المعلومات بالجامعة
http://almnatiq.net/?p=930462

ترأس معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لتقنية المعلومات وذلك صباح يوم الإثنين 29/4/1442هـ الموافق 14/12/2020م في قاعة وكالة الجامعة بمقر الجامعة بمدينة عرعر وبحضور سعادة وكيل الجامعة الدكتور عايد بن عايض الرويلي، وسعادة المشرف على عمادة تقنية المعلومات الدكتور سلطان الخليوي، وأعضاء اللجنة.

وقد ناقش معاليه عدداً من المواضيع الخاصة بأعمال اللجنة، وأهم المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية والبرمجيات الإلكترونية الخاصة بالجامعة، وما يرتبط بها من موضوعات. وقد أشاد معاليه بأعمال اللجنة وقدرتها على متابعة دعم وتعزيز إمكانات الجامعة التقنية لتيسير العملية التعليمية وتوفير الخدمات الإلكترونية الجامعية والخدمات الإدارية بمستوى متميز. داعياً الجميع للعمل والمثابرة للحفاظ على المنجزات المتميزة والسعي للمزيد من التحسين والتطوير في الخدمات الإلكترونية.

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