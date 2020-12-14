تمديد تكليف الخمعلي مديراً للشؤون الصحية بالقريات

المناطق - القريات

أصدر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه قراراً يقضي بتمديد تكليف د.محمد بن موسى الخمعلي مديراً للشؤون الصحية بالقريات لمدة عام.

وأعرب الخمعلي عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على ثقته الغالية ودعمه المستمر، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن الظن ، وأن يُعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة هذا الوطن المعطاء.