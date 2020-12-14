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أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف “عارضي”

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تكريم 427 من الطلاب والطالبات المتفوقين بمختلف المراحل الدراسية بتعليم الخرج

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكّرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكّرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية

منطقة الحدود الشمالية

أمير الجوف يقف على احتياجات مركزي خوعاء وعذفاء

أمير الجوف يقف على احتياجات مركزي خوعاء وعذفاء
http://almnatiq.net/?p=930477
المناطق - الجوف

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المراكز التابعة للمنطقة ضمن جولة سموه، للاطلاع على مستوى الخِدْمات المقدمة لساكني المراكز وقراها والوقوف على احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لمركز خوعاء حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله رئيس المركز حمد بن رثعان المانع، كما زار سموه مركز عذفاء وكان في استقبال سموه لدى وصوله رئيس المركز تركي بن صالح المويشير .
والتقى سمو الأمير فيصل بن نواف خلال الزيارة رؤساء المراكز والأهالي, مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية .
رافق سموه خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

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