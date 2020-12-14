أمير الشرقية يدشن تطبيق “تمكين” لذوي الإعاقة

الدمام - فهد المريخي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) تطبيق “تمكين” لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك خلال لقاء سموه بفريق التطبيق.ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لخدمة ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن تحقيق الحياة الكريمة لذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة والشاملة في المجتمع، هدفٌ يجب على الجميع السعي لتحقيقه، وإنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأنه، مع أهمية تنظيم الجهود وبناء منظومة مؤسسية للاستفادة من التقنية في تيسير حياة ذوي الإعاقة، مؤكداً أن التحول لمجتمع رقمي، والاستفادة من التقنية في تيسير حياة مختلف أطياف المجتمع أضحى ضرورة، تستوجب تكاتف الجهود من أجل تحقيقها، والمبادرة لسد الاحتياج، مع إشراك المستفيدين في تحديد احتياجهم، وتقييم الخدمات المقدمة لهم عبر هذه التطبيقات والمنصات، متمنياً سموه للقائمين على التطبيق التوفيق في أداء هذه الرسالة.من جهته قدمت القائمة على التطبيق هاجر الخالدي، باسمه وباسم فريق التطبيق، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه، وتفضله بتدشين التطبيق، موضحةً أن التطبيق انطلق من رصد لمعاناة أهالي ذوي الإعاقة، وحاجتهم للتعرف على المنشآت التي تقدم الخدمات لذوي الإعاقة من مختلف الفئات، والتعريف بتلك الجهات، ووسائل التواصل بها، والخدمات المخصصة لذوي الإعاقة فيها، مع الأخذ بالاعتبار وضع كافة التفاصيل، مشيرةً أن التطبيق لتقييم المنشآت والملاحظات، بغرض التطوير والتحسين، مضيفةً أن التطبيق سيبدأ في خدمة المنطقة الشرقية، ووصولاً إلى خدمة مناطق المملكة ودول الخليج الشقيقة، بالإضافة إلى مراحل جديدة لتطوير التطبيق.