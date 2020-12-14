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أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر

أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف “عارضي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف “عارضي”

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تكريم 427 من الطلاب والطالبات المتفوقين بمختلف المراحل الدراسية بتعليم الخرج

تكريم 427 من الطلاب والطالبات المتفوقين بمختلف المراحل الدراسية بتعليم الخرج

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكّرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكّرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية

منطقة الحدود الشمالية

أمير الشرقية يدشن تطبيق “تمكين” لذوي الإعاقة

أمير الشرقية يدشن تطبيق “تمكين” لذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=930481
الدمام - فهد المريخي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) تطبيق “تمكين” لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك خلال لقاء سموه بفريق التطبيق.ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لخدمة ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن تحقيق الحياة الكريمة لذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة والشاملة في المجتمع، هدفٌ يجب على الجميع السعي لتحقيقه، وإنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأنه، مع أهمية تنظيم الجهود وبناء منظومة مؤسسية للاستفادة من التقنية في تيسير حياة ذوي الإعاقة، مؤكداً أن التحول لمجتمع رقمي، والاستفادة من التقنية في تيسير حياة مختلف أطياف المجتمع أضحى ضرورة، تستوجب تكاتف الجهود من أجل تحقيقها، والمبادرة لسد الاحتياج، مع إشراك المستفيدين في تحديد احتياجهم، وتقييم الخدمات المقدمة لهم عبر هذه التطبيقات والمنصات، متمنياً سموه للقائمين على التطبيق التوفيق في أداء هذه الرسالة.من جهته قدمت القائمة على التطبيق هاجر الخالدي، باسمه وباسم فريق التطبيق، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه، وتفضله بتدشين التطبيق، موضحةً أن التطبيق انطلق من رصد لمعاناة أهالي ذوي الإعاقة، وحاجتهم للتعرف على المنشآت التي تقدم الخدمات لذوي الإعاقة من مختلف الفئات، والتعريف بتلك الجهات، ووسائل التواصل بها، والخدمات المخصصة لذوي الإعاقة فيها، مع الأخذ بالاعتبار وضع كافة التفاصيل، مشيرةً أن التطبيق لتقييم المنشآت والملاحظات، بغرض التطوير والتحسين، مضيفةً أن التطبيق سيبدأ في خدمة المنطقة الشرقية، ووصولاً إلى خدمة مناطق المملكة ودول الخليج الشقيقة، بالإضافة إلى مراحل جديدة لتطوير التطبيق.

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