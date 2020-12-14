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أمير تبوك : المرأة السعودية شريك أساسي في تنمية الوطن

أمير تبوك : المرأة السعودية شريك أساسي في تنمية الوطن

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أمير تبوك : المرأة السعودية شريك أساسي في تنمية الوطن

أمير تبوك : المرأة السعودية شريك أساسي في تنمية الوطن
http://almnatiq.net/?p=930489
تبوك - علي العميري

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على الدور الكبير والهام للمرأة السعودية في تنمية الوطن ، عاداً إياها شريك أساسي في كل المجالات الخدمية والتنموية ، معربا سموه عن فخره برؤية المرأة وهي تؤدي الدور المناط بها بكل إقتدار وجزءاً من كل منظومة في وطنها.وقال سمو أمير منطقة تبوك خلال لقاءه اليوم بديوان الأمارة الموظفات اللآتي تم تعيينهم بمختلف الأقسام مؤخراً، واللواتي تبؤن مواقع قيادية في أمارة تبوك :” لقد أصبحت المرأة السعودية تعمل في كل مجال من مجالات الحياة، تساعد وطنها ومجتمعها لأن يرتقي للأفضل ، وأنتم تضربون في ذلك المثل الذي هو في الأصل واقع ، ونحن في أمارة تبوك لانحرص فقط على توظيف المرأة فحسب بل وتمكينها لتتبؤ مناصب قيادية تليق بمشاركتها وإسهاماتها ، حيث لاعائق أمام المرأة السعودية التي تمتاز عن نساء العالم بدينها وإرثها العظيم منذ مئات السنين. كما أكد سموه لهن حرصه على تشجيع المرأة ودعمها ، لإيمانه التام ودرايته بالمرأة وقدرتها على فهم المجتمع وحاجاته ، معربا عن فخره بما وصلت له المرأة من مكانة بفضل الله وإيمان القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله –  بالدور الكبير الذي تضطلع به .ووفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأحاط سموه الموظفات بتأكيده على أن المرأة والرجل في كافة القطاعات هم سواسية بما أوجبه النظام عليهم، وما أحقه من واجبات و مسئوليات ، فالجميع يتم التعامل معه على أنهم موظفين تواجدوا من أجل القيام على خدمة أهالي المنطقة والمقيمين فيها، سائلاً سموه الله في الختام لهن التوفيق والسداد .من جهته أعربت الدكتوراه خلود الخميس أمين مجلس المنطقة وفريحة البلوي مساعد مدير عام الموارد البشرية بالإمارة بأسمهن ونيابة عن زميلاتهن عن شكرهن لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته وثقته العالية في إمكانات المرأة بمنطقة تبوك، متمنين من الله العلي القدير أن يكن عند حسن ظن ولاة الأمر بهن.

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