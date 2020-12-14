“الفيصل” يناقش “التمكين الرقمي” لمشروع الفيصلية ويستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية

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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ونائب وزير الاتصالات المهندس هيثم العوهلي ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، وسعادة وكيل الوزارة للبنية التحتية الرقمية المهندس بسام البسام لمناقشة التمكين الرقمي لمشروع الفيصلية. وقدّم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شرحاً عن أبرز فرص التمكين الرقمي لمشروع الفيصلية والتي تقوم الوزارة بدراستها مع شركائها في القطاع لتعظيم القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا المشروع من خلال الاعتماد على التقنية، بالإضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء المدن الذكية وتنمية المجتمعات الرقمية التي تحقق الرفاهية وتفتح آفاق أرحب لنمو الاقتصاد الرقمي.

وأكد الوزير السواحة حرص منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات على تكثيف جهودها في المراحل الأولية من المشروع لضمان الاستفادة من كافة الممكنات التي تحظى بها المملكة في مجال البنية الرقمية والتي جعلتها اليوم في المركز الأول ضمن دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية.

عقب ذلك قدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شرحاً تفصيلياً عن جهود وخطط الوزارة في تعزيز مكانة مكة المكرمة كقلب نابض للعالم الإسلامي مكانياً ورقمياً وابتكارياً من خلال عدد من الركائز الرقمية التي تعتمد على تنمية القدرات الرقمية للشباب والشابات وتشجيع روح الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، إضافة إلى مواصلة البناء على المكتسبات التي تحققت في مجال البنية التحتية الرقمية.

وسلط الاجتماع الضوء على ريادة الأعمال الرقمية في المنطقة ، حيث قامت الوزارة بدعم وتمكين أكثر من 20 مشروعاً لرياديين ورياديات سعوديات تركز على خدمات مبتكرة في مجالي الحج والعمرة وتهدف في مجملها إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة وإثراء تجربة الحاج والمعتمر.

وتطرق العرض إلى تغطية الجيل الخامس في منطقة مكة المكرمة والتي وصلت في أقل من 15 شهراً إلى 60% من المناطق في مكة المكرمة بأكثر من 3000 برجاً، ودور هذه التقنية الحديثة ستكون عاملاً رئيسياً في تمكين وفتح أسواق جديدة.من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجولوجية المعين حديثًا المهندس عبدالله الشمراني.

وهنأ سموه الشمراني بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، كما استمع إلى نبذة عن أعمال الهيئة ودورها في تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في كافة مجالات علوم الأرض، وإمداد الجهات الحكومية والخاصة بالتقارير والخرائط والمعلومات الفنية الخاصة بالتراكيب الجيولوجية ، إلى جانب أعمال المسح الجيولوجي ومراقبة المخاطر الجيولوجية.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجولوجية عن شكره وتقدير للأمير خالد الفيصل على دعمه للهيئة وأنشطتها .