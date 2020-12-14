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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكّرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكّرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكّرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكّرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية
http://almnatiq.net/?p=930497
المناطق - عرعر

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني بمناسبة انتهاء عمله .

وأثنى سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على الجهود التي بذلها وكيل الإمارة وما تميز به من تفانٍ وإخلاص في عمله.

وقال سموه :الوفاء والتكريم سمة تميزت بها هذه البلاد تجاه كل مسؤول قام بعمله على الوجه الأمثل ويحقق المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمقر الإمارة حيث نوه مدير شرطة المنطقة مدير اللجنة الأمنية اللواء صالح بن عواض الجابري بالجهود التي بذلها القحطاني طيلة عمله ودعمه للعاملين في القطاع الأمني بالمنطقة .

من جانبه أشاد وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس بإسهام القحطاني في تطوير منظومة العمل الأمني في المنطقة.

وفي نهاية الحفل سلم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان درعاً وهدية تذكارية لوكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية بهذه المناسبة.

حضر التكريم العديد من القيادات الأمنية ومنسوبي الإمارة .

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