تكريم 427 من الطلاب والطالبات المتفوقين بمختلف المراحل الدراسية بتعليم الخرج

المناطق - الخرج

احتفت إدارة التعليم بمحافظة الخرج افتراضيًا صباح اليوم الأثنين بتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيًا

والبالغ عددهم (427) طالبًا وطالبة من مختلف مراحل الدراسة .

بدأ الحفل الذي رعاه مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك قدم العتيبي كلمة قال فيها أن الواقع الذي نعيشة مع جائحة كورونا ابرز مدى قيمة الانسان في مملكة الانسانية من خلال تسخير الامكانات والقدرات والطاقات بتوجيه من القيادة الرشيدة ومتابعتهم المستمرة ؛مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم ببذل كافة الجهود لضمان استمرار العملية التعليمية من خلال رسم الخطط والانتقال نحو البدائل الآمنة وتفعيل التعليم عن بعد

وعبّر عن تقديره لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات واعتزازه بهم كونهم اغلى مكتسابات الوطن مقدما ً شكره وتقديره للمدارس بكافة كوادرهم االقيادية والتعليمية والإدارية ولأولياء الأمور شركاء التفوق والتميز ولكل من ساهم في مسيرة الطلبة لينتهي بهم الطريق على منصات التتويج

ألقت الطالبة ليان عبدالعزيز الرويلي من الثانوية الخامسة كلمة الطالبات المتفوقات شكرت كل من ساعدها وزميلاتها على تحقيق التفوق ليحصدوا اليوم غرس ما زرعوه خلال العام الدراسي الماضي .

كما تخللت فقرات الحفل فلم وثائقي عن جائزة التفوق العلمي للأستاذ خالد الغانم واوبريت انشادي “تفوق ومجد ” قدمه نخبة من طلبة متوسطة وثانوية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم

وبدورها بينَّت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات )شادية بنت سعيد القحطاني في كلمتها إهتمام القيادات الرشيدة _حفظهم الله _بقطاع التعليم وذلك لما له من دور حيوي في المجتمع وفي تربية النشئ ؛واوضحت أن وزارة التعليم تحرص على الإهتمام بالطلاب والطالبات المتفوقين وتسعى إلى تمكين إدارات المدارس لتوفير بيئة محفزة وتنافسية وجعلت تكريم المتفوقين من أولويات برامج التوجية والإرشاد الطلابي

وأشادت بالدور البارز لإدارة تعليم الخرج للاحتفاء بالطالبات المتفوقات تقديراً لجهودهن وتشجيعاً لعطائهن .

قدمت القحطاني الشكر لمدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي لما قدمه من جهود ملموسة مثمنة لرئيسة قسم التوجيه والإرشاد الطلابي هند الرحمه الجهود والتميز. والشكر موصول لفريق وحدة الشراكة المجتمعية ممثلة بقائدها فهد المياح على جهوده اللافته وعمله المشهود في دعم البرامج ولأولياء أمور الطالبات على إهتمامهم بالتحصيل العلمي لبناتهن وهنئت بناتها المتفوقات اللاتي ثابرنْ وبذلنْ واجتهدنْ .

وأكدت رئيسة قسم التوجيه والإرشاد هند الرحمة في كلمة لها أن هذا التكريم يأتي تحفيزاً للطالبات المتفوقات لمواصلة مسيرتهم الدراسية نحو التفوق والإبداع, ودعمًا لطاقات المستقبل وتشجيعًا من إدارة التعليم لهم وتقديرًا لجهودهنْ وجهود أولياء أمورهنْ ومجتمعهنْ التعليمي. مقدمة شكرها لمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية شادية القحطاني ولأولياء الأمور والطلبة .

كرمت القحطاني مدير وحدة الشراكة فهد المياح بدرع تذكارياً سلمته لمساعد مدير وحدة الشراكة نجلاء العتيبي وكذلك اللجان العاملة في حفل المتفوقات ومنها اللجنة الإعلامية ،وكاتبة كلمات الاوبريت الانشادي قائدة المتوسطة (١٥) منى الصامطي

حضر الحفل الافتراضي عبر الاتصال المرئي والمقام في قاعة والدة الدكتور ناصر الجعيدي رئيسة قسم التوجيه والارشاد ورئيسات الأقسام ومنسوبات التوجيه والارشاد مع تطبيق الاحترازات الوقائية

وينوه تعليم الخرج بأنه سيتم التنسيق مع المدارس في آلية استلام شهادات ودروع الطالبات .