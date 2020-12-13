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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف “عارضي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف “عارضي”

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف “عارضي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف “عارضي”
http://almnatiq.net/?p=930506
جازان - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وذوي الشهيد العريف إسماعيل بـن أحمد  مـحـمد عارضي ، أحد منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه عبّر والد وذوو الشهيد
” العارضي ” عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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