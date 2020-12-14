أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر

تبوك - فايز السميري

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشيخ سلطان بن سليمان بن مظهر شيخ السالم السحمة من قبيلة بلي في وفاة والده الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر – رحمه الله – .وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ بن مظهر ولكافة أسرتهم في وفاة والدهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.وأعرب الشيخ سلطان بن مظهر عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.