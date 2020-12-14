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أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر

أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف “عارضي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف “عارضي”

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تكريم 427 من الطلاب والطالبات المتفوقين بمختلف المراحل الدراسية بتعليم الخرج

تكريم 427 من الطلاب والطالبات المتفوقين بمختلف المراحل الدراسية بتعليم الخرج

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكّرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكّرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية

منطقة الحدود الشمالية

أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر

أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر
http://almnatiq.net/?p=930510
تبوك - فايز السميري

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشيخ سلطان بن سليمان بن مظهر شيخ السالم السحمة من قبيلة بلي  في وفاة والده الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر  – رحمه الله – .وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ بن مظهر ولكافة أسرتهم  في وفاة والدهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.وأعرب الشيخ سلطان بن مظهر  عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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