أمين الشرقية يرأس الاجتماع المرئي الدوري للوكلاء ورؤساء البلديات ويطالب بتقارير دورية عن مستوى الإنجازات البلدية

عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الاثنين 29/4/1442هـ، بقاعة الاجتماعات بالأمانة، الاجتماع المرئي الدوري للوكلاء ورؤساء البلديات، الذي يهدف لمتابعة جهود كافة الإدارات والبلديات لمتابعة أعمال وبرامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة، والتركيز على العناصر الهامة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وحث معاليه في بداية الاجتماع كافة الإدارات والبلديات على متابعة أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار حسب الخطط الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقا، ورفع التقارير أولا بأول، كما أكد خلال الاجتماع بأن الابداع البلدي والابتكار هو أحد أساسيات العمل البلدي، وأن تحفيز الابداع والابتكار وفتح قنوات المشاركة لاستقطاب الأفكار الابداعية وتحويل ما يمكن منها لمشاريع تهدف الى رفع كفاءة أداء القطاع البلدي ومواجهة تحدياته، مهيبا بالجميع بالتعاون مع مركز الابداع البلدي ومراجعة المبادرات والأفكار التي عرضت على كل جهة ومحاولة تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع وتحفيز الابداع لدى منسوبي الأمانة في كل الأعمال واستقطاب الأفكار الابداعية من كافة القنوات المتاحة والاستفادة من قنوات التواصل مع المستفيدين وتفعيل وتنمية المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الابداع البلدي.

وتم خلال الاجتماع عرض ما وصلت إليه الإدارات والبلديات من إنجازات الخطة الخاصة بمعالجة التشوه البصري وبرامج أنسنة المدن التي تتوافق مع برنامج جودة الحياة، كما نوقش في الاجتماع عدد من العروض التي قدمتها بعض البلديات سواء في تجميل مداخل المدن وتحسين عناصر التشوه البصري والتي تتضمن 16 عنصر.

كما تم استعراض عمل معدات المسح الضوئي ذات التقنيات العالية لرصد مظاهر التشوه البصري، والتي سخرتها الأمانة لرصد كافة مظاهر التشوه بالمنطقة ومعالجتها.

بعد ذلك استعرض معاليه الدليل الارشادي لمؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية للربع الرابع من عام 2020م، وشدد على الجميع بتحقيق أعلى معدلات رضا المستفيدين من خدمات القطاع البلدي التي تقدمها الأمانة، كما تم خلال الاجتماع استعراض الخدمات لنظم المعلومات الجغرافية والمستكشف الجغرافي وعرض تجربة الأمانة في تحديث وتطوير البيانات المكانية والمعلومات الوصفية لبلديات حاضرة الدمام وتحديث خارطة الأساس.

وفي نهاية الاجتماع وجه معاليه بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات الواردة في الاجتماعات السابقة وخاصة فيما يتعلق بالرقي بمستوى الخدمات البلدية، والرفع بتقارير دورية أولا بأول.