نائب أمير الشرقية يطلع على تطبيق “تمكين” لخدمة ذوي الإعاقة

الدمام - فهد المريخي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) على تطبيق “تمكين” لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك خلال لقاء سموه بفريق التطبيق.

وأكد سموه أن القيادة الرشيدة -أعزها الله- حريصة على دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ورفع قدراتهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، عبر منظومة تكاملية تراعي احتياجاتهم، وتسخر التقنية لخدمتهم، مؤكداً سموه على أهمية العمل على استطلاع آراء المستفيدين لتطوير خدمات التطبيق، وتحسين محتوياته، بما يضمن تحقيق رضاهم، وتقديم خدمة نوعية لهم، متمنياً سموه للقائمين على التطبيق التوفيق في أعمالهم.من جانبها عبرت القائمة على التطبيق هاجر الخالدي، باسمها وباسم فريق التطبيق، عن شكرها لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على ما تفضل به سموهما من كلمات داعمة، ومحفزة، مشيرةً أن فريق التطبيق حريص على مواصلة تطويره، وتقديم خدماته بكفاءة لمختلف الفئات، بالإضافة إلى تزويد التطبيق بخدمات إضافية أخرى، تجعل من التقنية خير رفيق لذوي الإعاقة.