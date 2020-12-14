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أمين منظمة التعاون الإسلامي يدين الهجوم الإرهابي الجبان على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة

أمين منظمة التعاون الإسلامي يدين الهجوم الإرهابي الجبان على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة

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أمين منظمة التعاون الإسلامي يدين الهجوم الإرهابي الجبان على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة

أمين منظمة التعاون الإسلامي يدين الهجوم الإرهابي الجبان على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة
http://almnatiq.net/?p=930532

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم ، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في محافظة جدة.
وشدد العثيمين على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية ، لاتستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم ، كما أنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية ، فضلا عن تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية.
وأيد الأمين العام ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.

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