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“سلالة جديدة” من كورونا.. ولندن تعلن الطوارئ القصوى

“سلالة جديدة” من كورونا.. ولندن تعلن الطوارئ القصوى
http://almnatiq.net/?p=930541

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هنكوك، الاثنين، عن اكتشاف “سلالة” جديدة من فيروس كورونا المستجد في لندن ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس القاتل.

وأعلنت بريطانيا أن لندن وأجزاء أخرى من بريطانيا ستدخل في “المرحلة الثالثة” من الإغلاقات، وهي أقصى دراجات الإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لسكاي نيوز، ستدخل لندن وأجزاء من إيسكس وهيرتفوردشاير ستدخل المرحلة الثالثة من الإغلاقات ابتداء من الأربعاء.

وستعني هذه الخطوة إغلاق الآلاف من المقاهي والحانات والمطاعم في العاصمة البريطانية ونواحيها، ولن يسمح سوى بطلبات الطعام الخارجية عبر التوصيل المنزلي.

وأبلغ وزير الصحة البريطاني مات هانكوك ممثلي المدن البرلمانيين بقرار الإغلاقات الجديدة التي ستبدأ في تمام منتصف ليل الثلاثاء.

ولن يسمح للمواطنين التجمع في معا في المنازل أو الحدائق أو الأماكن العامة، حسب قوانين الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة.

كما سيحظر على الجماهير حضور مباريات كرة القدم مرة أخرى، بعد أن تم السماح لعدد معين منهم بحضور مباريات الفرق التي تخوض مبارياتها في لندن.

ووصلت عدد الإصابات معدل 506 حالة لكل 100 ألف شخص في المدينة، وهي من أعلى معدلات الإصابة منذ تفشي الفيروس.

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