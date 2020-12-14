جولات رقابية لبلدية وادي الدواسر تسفر عن إغلاق وتغريم محال تجارية

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر ، أثناء جولاتها الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية التي تقوم بها يومياً من ضبط بوفيه تحتفظ ببعض المأكولات البايته، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العمالة فيها، فضلاً عن عدم ارتدائهم للقفازات وغطاء الرأس ، وسوء النظافة ، حيث تم التوجيه بإغلاقها ، كما تمت مخالفة اصحاب محامص ومطاحن لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ، وعدم وجود شهادة صحية لدى أحد العمالة ، بالإضافة الى سوء النظافة العامة ، وصادر القائمين بالجولات الرقابية كمية من الخضروات لدى أحد الباعة المتجولين ، وتغريم محل حلاقة لسوء النظافة ،ووجود كريمات منتهية الصلاحية ، وعدم تشغيل جهاز التعقيم.

وأشارت البلدية إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين، ودعت المواطنين والمُقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أية ملاحظات على الرقم الموحد 940، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية.