احدث الأخبار

صدور بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا
أبرز المواد
 مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل وتجاوزها حاجز مليون وأربع مئة متن
أبرز المواد
 مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والأكاديمية المالية
أبرز المواد
 العثيمين يهنئ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
منوعات
 أمانة عسير تُعزز حملة سلامة الغذاء بجولاتٍ رقابية مُكثفة على المطاعم
منطقة عسير
 “هيئة الاتصالات” تحقق جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية
أبرز المواد
 “الصحة العالمية واليونيسيف” : نحو ملياري شخص معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “سلالة جديدة” من كورونا.. ولندن تعلن الطوارئ القصوى
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم : بدء تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين في 22 مقراً محوسباً تابعًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب
أبرز المواد
 جولات رقابية لبلدية وادي الدواسر تسفر عن إغلاق وتغريم محال تجارية
منطقة الرياض
 أمير حائل يرأس الاجتماع الثاني لمجلس هيئة تطوير المنطقة
منطقة حائل
 ترقية العقيد الحيزان الى رتبة “عميد” بجوازات الجوف
منطقة الجوف
صدور بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا

صدور بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا

أبرز المواد
مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل وتجاوزها حاجز مليون وأربع مئة متن

مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل وتجاوزها حاجز مليون وأربع مئة متن

أبرز المواد
مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والأكاديمية المالية

مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والأكاديمية المالية

أبرز المواد
العثيمين يهنئ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

العثيمين يهنئ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

منوعات

“الصحة العالمية واليونيسيف” : نحو ملياري شخص معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا

“الصحة العالمية واليونيسيف” : نحو ملياري شخص معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=930554

حذرت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف من تعرض نحو ملياري شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كوفيد 19 ، مشيرة إلى أن 1.8 مليار شخص يعالجون أو يعملون في مرافق صحية بدون خدمات المياه والصرف الصحي .
وقال مدير عام متظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن العمل في مرافق صحية بدون مياه أو صرف صحي هو بمثابة إرسال ممرضات وأطباء للعمل يدون مستلزمات الوقاية الشخصية، مؤكداً أن إمدادات المياه والصرف الصحي حيوية لحماية العاملين الصحيين والمرضي .
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور أن إرسال العاملين الصحيين والمرضى لمرافق بدون مياه يعرض حياتهم للخطر .
جاء البيان عقب صدور تقرير التقدم العالمي في مجال خدمات المياه والصرف الصحي الذي صدر اليوم، والذي أشار إلى أن واحد من بين كل 4 مرافق صحية في العالم ليس لديه خدمات المياه النظيفة، وواحد من كل 3 مرافق لا يمكن الوصول فيه إلى نظافة اليدين، ومرفق من كل 4 لا توجد فيه خدمات الصرف الصحي .

روابط ذات صلة

صدور بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا

صدور بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا
مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل وتجاوزها حاجز مليون وأربع مئة متن

مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل وتجاوزها حاجز مليون وأربع مئة متن
مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والأكاديمية المالية

مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والأكاديمية المالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*