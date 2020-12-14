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أمانة عسير تُعزز حملة سلامة الغذاء بجولاتٍ رقابية مُكثفة على المطاعم

أمانة عسير تُعزز حملة سلامة الغذاء بجولاتٍ رقابية مُكثفة على المطاعم
http://almnatiq.net/?p=930560
المناطق - عسير

عززت أمانة منطقة عسير ممثلةً في الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة من مواكبة حملة سلامة الغذاء في المطاعم، وذلك بجولاتها الرقابية طوال يوم أمس الأحد، حيث استهدفت التركيز على المطاعم والمطابخ لرفع جودة وسلامة الغذاء، والتأكد من كل الاشتراطات البلدية والصحية.
من جهته، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها قامت بجولات رقابية نتج عنها زيارة 77 منشأةً، إذ تمت مخالفة 49 منها مع سحب ١٥ عينة غذائية ومسحات للعاملين بالتعاون مع مختبر الأمانة مع مصادرة وإتلاف 29 لترًا و261 جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لعدم صلاحيتها أو لأنها مجهولة المصدر إضافة إلى ضبط حالات لسوء نظافة المنشأة والأدوات والعاملين، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحملة هو رفع جودة وسلامة الأغذية والحفاظ على صحة المستهلك، مشيدًا بيقظةِ وجهود الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها في مراقبة هذه المخالفات ووضع حد لكل المخالفين عبر تطبيق القوانين والأنظمة على هذه المواقع المخالفة.
وأهاب الحميدي بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المخالفات بالإبلاغ عنها من من خلال عمليات الأمانة على الرقم 940

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