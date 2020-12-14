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العثيمين يهنئ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

العثيمين يهنئ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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العثيمين يهنئ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

العثيمين يهنئ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
http://almnatiq.net/?p=930563
المناطق - واس

هنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حكومة وشعب السودان بقرار الإدارة الأمريكية الخاص بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بشكل رسمي ونهائي.
وعد معاليه هذه الخطوة مهمة لمستقبل السودان وتمت في إطار الجهود التي ظلت تبذلها الحكومة الانتقالية لاستعادة السودان لعلاقاته الطبيعية مع المجتمع الدولي بعد فترة طويلة من المعاناة ، بسبب وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأعرب العثيمين عن ارتياحه الكبير لهذا القرار الذي ظل منتظرا منذ أمد بعيد، مؤكدا دعم المنظمة الكامل لحكومة السودان، ومساعيها المخلصة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه الكريم ، مشيدا بجهود الحوار الطويل الذي قادته الدبلوماسية السودانية مع الجانب الأمريكي وهو ما كشف عنه كل من فخامة رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان ، ودولة رئيس الوزراء معالي الدكتور عبد الله حمدوك ، في بيانهما ترحيبا بالقرار الأمريكي ، وإشادتهما بجهود بعض الدول الأعضاء في المنظمة التي ظلت داعمة لإزالة السودان من قائمة الإرهاب.
وأوضح أن المنظمة ظلت تطالب في كل اجتماعاتها على مستوى القمة والمجلس الوزاري وتواصلها مع الجانب الأمريكي ، بضرورة حذف السودان من قائمة الإرهاب ، متمنيا أن تكون هذه الخطوة فاتحة لمستقبل زاهر وعودة ميمونة للسودان لمكانته الطبيعية في الساحة الإقليمية والدولية ، وتعزيز دوره الطليعي في دعم العمل الإسلامي المشترك والتضامن الإسلامي.
وطالب معاليه المجتمع الدولي بدعم السودان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه، مجددا التزام المنظمة بتسخير جميع إمكانياتها لدعم الحكومة الانتقالية اتساقا مع القرارات الصادرة في هذا الصدد، التي كان آخرها القرار الخاص بالتضامن مع السودان الصادر عن الدورة 47 لمجلس وزراء الخارجية في نيامي – جمهورية النيجر والذي عقد بتاريخ 27-28 نوفمبر 2020.

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