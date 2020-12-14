احدث الأخبار

مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل وتجاوزها حاجز مليون وأربع مئة متن
أبرز المواد
 مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والأكاديمية المالية
أبرز المواد
 العثيمين يهنئ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
منوعات
 أمانة عسير تُعزز حملة سلامة الغذاء بجولاتٍ رقابية مُكثفة على المطاعم
منطقة عسير
 “هيئة الاتصالات” تحقق جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية
أبرز المواد
 “الصحة العالمية واليونيسيف” : نحو ملياري شخص معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “سلالة جديدة” من كورونا.. ولندن تعلن الطوارئ القصوى
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم : بدء تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين في 22 مقراً محوسباً تابعًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب
أبرز المواد
 جولات رقابية لبلدية وادي الدواسر تسفر عن إغلاق وتغريم محال تجارية
منطقة الرياض
 أمير حائل يرأس الاجتماع الثاني لمجلس هيئة تطوير المنطقة
منطقة حائل
 ترقية العقيد الحيزان الى رتبة “عميد” بجوازات الجوف
منطقة الجوف
 أمين منظمة التعاون الإسلامي يدين الهجوم الإرهابي الجبان على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة
أبرز المواد
مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل وتجاوزها حاجز مليون وأربع مئة متن

مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل وتجاوزها حاجز مليون وأربع مئة متن

أبرز المواد
مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والأكاديمية المالية

مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والأكاديمية المالية

أبرز المواد
العثيمين يهنئ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

العثيمين يهنئ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

منوعات
أمانة عسير تُعزز حملة سلامة الغذاء بجولاتٍ رقابية مُكثفة على المطاعم

أمانة عسير تُعزز حملة سلامة الغذاء بجولاتٍ رقابية مُكثفة على المطاعم

منطقة عسير

مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل وتجاوزها حاجز مليون وأربع مئة متن

مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل وتجاوزها حاجز مليون وأربع مئة متن
http://almnatiq.net/?p=930568
المناطق - واس

كشف المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم قاسم عن تجاوز الإبل المرقَّمة حاجز مليون وأربع مئة وثمانين ألف رأس متن ضمن مشروع الوزارة لترقيمها، مشيدًا بدور نادي الإبل في تنظيم وإدارة ترقيم الإبل المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، التي تشكِّل أكبر تجمُّع للإبل يسهم في إتمام عملية الترقيم على المستوى الوطني.
وأوضح قاسم أنَّ الإحصائيات الأولية كانت تشير إلى أنَّ متون الإبل لن تتجاوز مليون وأربع مئة ألف، لكنَّ الأعداد الحالية تجاوزتها مع قائمة انتظار تتجاوز 350 ألف رأس, في مؤشر على بلوغ الإبل أرقامًا غير مسبوقة قد تستدعي تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فيما توفِّر الوزارة منصة كاملة تحوي جميع بيانات ملاك الإبل، ومواقعها، وأصنافها، وألوانها.
وبيَّن أنَّ الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية تعمل على تقديم الخدمات البيطرية، وخدمات الترقيم والفحص لعدَّة أمراض فيروسية وبكتيرية وطفيلية، مشيراً إلى أن آلية الفحص تعتمد على البيانات التي تُستلم من نادي الإبل عن المشاركين، ويتم التنسيق معهم يوميًّا لزيارة مواقع الملاك قبل موعد دخولهم للمنافسات بيوم، والكشف عنها، وترقيمها في مقارّها، كما يجري التأكُّد من بياناتها في اليوم التالي عند قدومها للمهرجان، وفحصها مرَّة أخرى لمطابقة البيانات.
وذكر قاسم أنَّ طريقة الترقيم تعتمد على إصدار رقم إلكتروني للإبل من بوابة الوزارة، وحقن الرقبة بشريحة إلكترونية تحمل الرقم الإلكتروني، ثم زراعة الشريحة الإلكترونية بحجم حبة الأرز التي تظهر الصفات الوراثية للإبل، وبيانات المالك، مضيفًا أنَّ الترقيم يسهم في استفادتها من الخدمات البيطرية كالتشخيص، والعلاج، والعمليات الجراحية، وإصدار التقارير الطبية، كما تجنبهم الغرامة المالية في حق مخالفي قرار ترقيم الإبل.

روابط ذات صلة

مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والأكاديمية المالية

مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والأكاديمية المالية
“هيئة الاتصالات” تحقق جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية

“هيئة الاتصالات” تحقق جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية
“الصحة العالمية واليونيسيف” : نحو ملياري شخص معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا

“الصحة العالمية واليونيسيف” : نحو ملياري شخص معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*