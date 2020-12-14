مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل وتجاوزها حاجز مليون وأربع مئة متن

المناطق - واس

كشف المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم قاسم عن تجاوز الإبل المرقَّمة حاجز مليون وأربع مئة وثمانين ألف رأس متن ضمن مشروع الوزارة لترقيمها، مشيدًا بدور نادي الإبل في تنظيم وإدارة ترقيم الإبل المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، التي تشكِّل أكبر تجمُّع للإبل يسهم في إتمام عملية الترقيم على المستوى الوطني.

وأوضح قاسم أنَّ الإحصائيات الأولية كانت تشير إلى أنَّ متون الإبل لن تتجاوز مليون وأربع مئة ألف، لكنَّ الأعداد الحالية تجاوزتها مع قائمة انتظار تتجاوز 350 ألف رأس, في مؤشر على بلوغ الإبل أرقامًا غير مسبوقة قد تستدعي تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فيما توفِّر الوزارة منصة كاملة تحوي جميع بيانات ملاك الإبل، ومواقعها، وأصنافها، وألوانها.

وبيَّن أنَّ الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية تعمل على تقديم الخدمات البيطرية، وخدمات الترقيم والفحص لعدَّة أمراض فيروسية وبكتيرية وطفيلية، مشيراً إلى أن آلية الفحص تعتمد على البيانات التي تُستلم من نادي الإبل عن المشاركين، ويتم التنسيق معهم يوميًّا لزيارة مواقع الملاك قبل موعد دخولهم للمنافسات بيوم، والكشف عنها، وترقيمها في مقارّها، كما يجري التأكُّد من بياناتها في اليوم التالي عند قدومها للمهرجان، وفحصها مرَّة أخرى لمطابقة البيانات.

وذكر قاسم أنَّ طريقة الترقيم تعتمد على إصدار رقم إلكتروني للإبل من بوابة الوزارة، وحقن الرقبة بشريحة إلكترونية تحمل الرقم الإلكتروني، ثم زراعة الشريحة الإلكترونية بحجم حبة الأرز التي تظهر الصفات الوراثية للإبل، وبيانات المالك، مضيفًا أنَّ الترقيم يسهم في استفادتها من الخدمات البيطرية كالتشخيص، والعلاج، والعمليات الجراحية، وإصدار التقارير الطبية، كما تجنبهم الغرامة المالية في حق مخالفي قرار ترقيم الإبل.