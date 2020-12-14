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صدور بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا

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صدور بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا

صدور بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا
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http://almnatiq.net/?p=930571
المناطق - واس

صدر اليوم بيان صحفي بمناسبة زيارة سمو وزير الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا فيما يلي نصه:-
في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا، قام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بزيارة رسمية إلى جمهورية جنوب أفريقيا، التقى خلالها بفخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وبنظيرته معالي وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.
وأكد سمو وزير الخارجية أن المحادثات الرسمية مع معالي وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا شهدت توافقاً حيال العديد من الموضوعات، حيث تناولت شتى مجالات التعاون والتنسيق الثنائي، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط ودور المملكة المهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن فيه، كذلك دور المملكة الفعال من خلال رئاستها للدورة السابقة لمجموعة العشرين وفي الاستجابة العالمية لمكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
كما أكد سمو وزير الخارجية أن حكومة المملكة العربية السعودية تتطلع لنجاح جمهورية جنوب أفريقيا من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تجاوز الأزمات السياسية في القارة الأفريقية ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي تسببت بها جائحة كورونا، وعبر سمو الوزير عن تطلعه لزيارة معالي وزيرة الخارجية ناليدي باندور إلى المملكة قريباً.

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