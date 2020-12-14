مذكرة تفاهم بين “البيئة” وجامعة تبوك لتنفيذ برامج بيئية وأكاديمية وتدريبية وتبادل الخبرات

المناطق- تبوك؛

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة تبوك بمقر الوزارة في الرياض، وذلك لتنفيذ برامج بيئية وأكاديمية وبحثية وتدريبية وتطويرية، وتبادل الخبرات، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وللمساهمة في التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين، بما يتوافق مع أهداف “رؤية 2030”.

وقعت المذكرة بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ومثل الوزارة في عملية التوقيع وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، كما مثل جامعة تبوك وكيل الجامعة للدراسات والتطوير الدكتور راشد الشريف.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في إنشاء وتطوير برامج أكاديمية ذات علاقة بالبيئة: دبلومات متوسطة، بكالوريوس، دبلوم تأهيلي، دبلوم عالي، دراسات عليا، وتوفير دورات تدريبية، وإعداد وتنفيذ أنشطة وبرامج وحملات تطوعية للطلاب والطالبات في التشجير والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة وتعزيز الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان، على تنفيذ أهداف المذكرة عبر تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق الـجهود، في تفعيل البرامج التـطوعية والمجتمعية ذات العلاقة بالأنشطة البيئية، وإنشاء أندية بيئية طلابية في الجامعة لرفع الوعي والمحافظة على سلامة البيئة، بالإضافة إلى تشجيع الأبحاث والدراسات التخصصية والنوعية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، عكفت خلال الفترة الماضية على إبرام وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والجامعات السعودية، بهدف تطوير آليات العمل، وتعزيز القدرات البشرية، وتحسين المخرجات وتحقيق الأهداف.