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تراحم تبوك تبدأ بتوزيع ” 200 جهاز لوحي ” على أبناء وبنات المستفيدين من برامجها

تراحم تبوك تبدأ بتوزيع ” 200 جهاز لوحي ” على أبناء وبنات المستفيدين من برامجها

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تراحم تبوك تبدأ بتوزيع ” 200 جهاز لوحي ” على أبناء وبنات المستفيدين من برامجها

تراحم تبوك تبدأ بتوزيع ” 200 جهاز لوحي ” على أبناء وبنات المستفيدين من برامجها
http://almnatiq.net/?p=930577
المناطق- تبوك:

بدأت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم” بمنطقة تبوك ، بتوزيع مئتي جهاز لوحي ” تابلت” على أبناء وبنات المستفيدين من برامجها ، الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بجميع مراحل التعليم ، لإستخدامها في عملية التعلم ” عن بعد ” عبر منصة مدرستي .
وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي :” أن هذه البادرة تأتي ضمن جملة من مبادرات اللجنة الرئيسية الإجتماعية والتنموية التي تضطلع بها خدمةً لأسر السجناء والمفرج عنهم ، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى لتمكين المستفيدين من أنشطتها بأفضل الممارسات التعليمية لإيجاد مبادرات ستكون جديدة كلياً بهوية تعليمية مختلفة ، إيماناً منها بأهمية التعلم للوصول إلى صناعة المفكرين وتهيئة المنجزين لإطلاق قدراتهم وإمكاناتهم وسط بيئة تعليمية تعاونية تشجع الجميع للعمل معاً.
وأعرب ” الحارثي” عن شكره لسعادة الامين العام الاستاذ تركي البطي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم على دعم اللجنة بتبوك ، وتمكينها لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة ، داعياً رجال الأعمال والقطاع الخاص بالمنطقة إلى تكثيف دعمهم للأسر وتقديم أوجه المساعدة لهم.

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