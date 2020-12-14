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محافظ حفر الباطن يكرم جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم لحصولها الجمعية على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالهيئة الملكية بالجبيل

محافظ حفر الباطن يكرم جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم لحصولها الجمعية على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالهيئة الملكية بالجبيل

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محافظ حفر الباطن يكرم جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم لحصولها الجمعية على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالهيئة الملكية بالجبيل

محافظ حفر الباطن يكرم جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم لحصولها الجمعية على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالهيئة الملكية بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=930592
المناطق - حفرالباطن

كرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن في ديوان المحافظة  صباح اليوم جمعية برهان لتحفيظ القرآن ، لقاء حصول الجمعية على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالهيئة الملكية بالجبيل.
جاء ذلك خلال حفل تكريمي لمنسوبي الجمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن مشحن الشمري حيث استمع سموه إلى تلاوات الفائزين في المسابقة.

وثمن سموه حرص وعناية القيادة الحكيمة – حفظها الله – بكتاب الله الكريم وما تقدمه الدولة لخدمة القرآن الكريم والقائمين عليه ، مقدماً شكره لمنسوبي جمعية برهان على جهودهم في خدمة كتاب الله.
وختاماً كرم سموه الطلاب الفائزين في المسابقة متمنيًا لهم التوفيق.  

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