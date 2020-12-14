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“كورونا” يقتحم المنتخب المصري للشباب.. إصابة 17 لاعبا والمدير الفني

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انطلاق فعاليات خيمة الموروث والتراث بثقافة الشمالية

انطلاق فعاليات خيمة الموروث والتراث بثقافة الشمالية

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بهدف التعاون بين المركز وإدارة التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل.

بهدف التعاون بين المركز وإدارة التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل.

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أمير منطقة جازان يرعى افتتاح فعاليات مهرجان عسل جازان السادس بمحافظة العيدابي الخميس المقبل ..

أمير منطقة جازان يرعى افتتاح فعاليات مهرجان عسل جازان السادس بمحافظة العيدابي الخميس المقبل ..
http://almnatiq.net/?p=930600
المناطق - فضة عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، مساء الخميس المقبل، حفل افتتاح “مهرجان عسل جازان” السادس ، الذي تنظمه محافظة العيدابي بساحة المركز الحضاري بالمحافظة .
وأوضح محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الظافري، أن سمو أمير المنطقة سيدشن خلال زيارته للمحافظة عددًا من المشروعات التنموية في مجالات التعليم والكهرباء والمياه والبلدية ، بتكلفة إجمالية تبلغ 127,584,039 ريالًا .
وبين أن مهرجان العسل السادس يسعى للتعريف بما تزخر به محافظة العيدابي خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها إنتاج العسل، ودعم النحالين ، مشيرًا إلى مشاركة 38 نحالًا في المهرجان ، إلى جانب مشاركة 52 أسرة منتجة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية ، فضلًا عن العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة .

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