أمير منطقة جازان يرعى افتتاح فعاليات مهرجان عسل جازان السادس بمحافظة العيدابي الخميس المقبل ..

المناطق - فضة عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، مساء الخميس المقبل، حفل افتتاح “مهرجان عسل جازان” السادس ، الذي تنظمه محافظة العيدابي بساحة المركز الحضاري بالمحافظة .

وأوضح محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الظافري، أن سمو أمير المنطقة سيدشن خلال زيارته للمحافظة عددًا من المشروعات التنموية في مجالات التعليم والكهرباء والمياه والبلدية ، بتكلفة إجمالية تبلغ 127,584,039 ريالًا .

وبين أن مهرجان العسل السادس يسعى للتعريف بما تزخر به محافظة العيدابي خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها إنتاج العسل، ودعم النحالين ، مشيرًا إلى مشاركة 38 نحالًا في المهرجان ، إلى جانب مشاركة 52 أسرة منتجة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية ، فضلًا عن العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة .