المنافسة تحتدم مع التأهب للجولة الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية

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قفز المتسابق القطري ناصر العطية للمركز الثالث في الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للراليات الصحراوية 2020 بــ 28 نقطة بعد فوزه بالمركز الأول في الجولة الرابعة “باها حائل 1″، وستحتدم المنافسة على الصدارة غداً الثلاثاء في الجولة الخامسة “باها حائل 2” التي ستنطلق وسط منافسة بين الثلاثي فلاديمير فاسيليف “روسيا” وبرينك بيرنهارد “هولندي” والقطري ناصر العطية.

ويحتل الصدارة الروسي فلاديمير بمعاونة ملاحه يڤيخوف فيتالي ب43 نقطة بعد سلسلة مراكز حققوها خلال الجولات الأربع كان أهما المركز الأول في الجولة الأولى التي استضافتها روسيا تحت مسمى “الغابة الشمالية” خلال الفترة من 6-9 فبراير 2020 على متن سيارتهم bmw c3 وذلك بزمن 04:27:44، أما صاحب الوصافة في الترتيب العام المؤقت السائق الهولندي برينك بيرنهارد مع ملاحه البلجيكي توم كولسول حصل على 42.5 نقطة وأحرز المركز الأول في الجولة الثانية من كأس العالم التي استضافتها البرتغال خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2020 على سيارتهم toyota hilux بزمن 2:18:11، ويأتي اسم ناصر العطية ثالثاً بـ28 نقطة بعد تحقيقه للمركز الأول في الجولة الرابعة “باها 1 حائل” خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2020 مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل، ولم يشفع المركز الأول الذي حققه الفرنسي ستيفان بيتر هانسل في الجولة الثانية التي استضافتها بولندا من الفترة 3-6 سبتمبر 2020 بعد سلسلة نتائج غير جيدة في الجولات الأولى والثالثة والرابعة.