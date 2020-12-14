بهدف التعاون بين المركز وإدارة التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل.

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زار مدير مكتب التعليم الأهلي الدكتور محمد بن صالح البليهي ،والأستاذ فهد المجلاد اليوم مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل.

وكان في استقبالهم مدير المركز عبد المحسن الهريش، حيث أطلع الضيوف على جميع الأنشطة التأهيلية والتعليمية بالمركز التي تقدم للأطفال ذوي الإعاقة، والسعي ألى تبادل التعاون والخبرات بين الجمعية وإدارة التعليم الأهلي بالمنطقة.

من جانبه أعرب الدكتور البليهي والأستاذ المجلاد عن شكرهم لمنسوبي المركز وإعجابهم عن ما شاهدوه واستمعوا آلية عن الخدمات المقدمة و الجهود المبذولة في خلق بيئة مناسبة للأطفال ذوي الإعاقة.