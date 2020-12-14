انطلاق فعاليات خيمة الموروث والتراث بثقافة الشمالية

انطلقت في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية الجلسة الحوارية للشعر والشعراء ،وذلك في خيمة الموروث والتراث في مقر الجمعية بحضورعدد من الشعراء وعازفي الربابة ،وتمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالشعر والموروث و مناقشة واعتماد برنامج خيمة الموروث الشهرية.

كما قدم عدد من الشعراء نماذج في الشعر الوطني والاجتماعي، وأكد القائمون على الخيمة الترحيب بالشعراء والشاعرات وكافة المبدعين في الفنون الشعبية المختلفة من جميع مناطق المملكة

وتضمنت برامج خيمة الموروث فنون العرضة السعودية والسامري والدحة والهجيني والحندة والربابةوالإنشاد والفن الشعبي والموسيقى،

بالإضافة إلى عقد ورش العمل ومحاضرات التي تهتم بالتراث والموروث والفلكلور.