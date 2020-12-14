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“كورونا” يقتحم المنتخب المصري للشباب.. إصابة 17 لاعبا والمدير الفني

“كورونا” يقتحم المنتخب المصري للشباب.. إصابة 17 لاعبا والمدير الفني

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“كورونا” يقتحم المنتخب المصري للشباب.. إصابة 17 لاعبا والمدير الفني

“كورونا” يقتحم المنتخب المصري للشباب.. إصابة 17 لاعبا والمدير الفني
http://almnatiq.net/?p=930621
المناطق - وكالات

أظهرت نتائج الاختبارات التي خضع لها لاعبو المنتخب المصري للشباب، الاثنين، إصابة 17 لاعبا بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى المدير الفني، ربيع ياسين.

وذكرت صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك أن نتائج المسحة كشفت إصابة 17 لاعبا (مواليد 2001)، بالإضافة للمدير الفني ربيع ياسين، بفيروس كورونا.

وطالب منتخب الشباب إجراء مسحة فورية ثانية على جميع أعضاء البعثة المتواجدة في تونس، لتأكيد النتائج.

وكثف الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته مع الجانب التونسي والسفارة المصرية بتونس من أجل تحديد أمن وسلامة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا.

وتواصل سفير مصر في تونس، إيهاب فهمي، مع مسؤولي وزارتي الرياضة والصحة هناك، حيث تم الاتفاق على الاستجابة لطلب البعثة المصرية بعمل مسحة طبية ثانية مساء الاثنين لجميع أفراد البعثة.

وسيتم إجراء الاختبار في مركز صحي مختلف عن الذي أجريت فيه المسحة الأولى.

وذكر الاتحاد “في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة المصرية”.

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