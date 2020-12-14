احدث الأخبار

وزارة الاتصالات” تُوقّع اتفاقية مع “أمالا” لتبني التقنيات الناشئة
أبرز المواد
 “كورونا” يقتحم المنتخب المصري للشباب.. إصابة 17 لاعبا والمدير الفني
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات خيمة الموروث والتراث بثقافة الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 بهدف التعاون بين المركز وإدارة التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل.
منطقة حائل
 المنافسة تحتدم مع التأهب للجولة الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية
الرياضة
 واشنطن تحمل طهران مسؤولية “وفاة” عميل سابق.. وتفرض عقوبات
أبرز المواد
 “اختبار بسيط” يكشف مبكرا عن أخطر أنواع السكري
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرعى افتتاح فعاليات مهرجان عسل جازان السادس بمحافظة العيدابي الخميس المقبل ..
منطقة جازان
 وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات ومخططات برنامج “سكني” في مكة المكرمة
الاقتصاد
 محافظ حفر الباطن يكرم جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم لحصولها الجمعية على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 / الجناح السعودي للرياض 2030 يستقبل الوفود الآسيوية
أبرز المواد
 واشنطن تفرض عقوبات عسكرية على تركيا
أبرز المواد
وزارة الاتصالات” تُوقّع اتفاقية مع “أمالا” لتبني التقنيات الناشئة

وزارة الاتصالات” تُوقّع اتفاقية مع “أمالا” لتبني التقنيات الناشئة

أبرز المواد
“كورونا” يقتحم المنتخب المصري للشباب.. إصابة 17 لاعبا والمدير الفني

“كورونا” يقتحم المنتخب المصري للشباب.. إصابة 17 لاعبا والمدير الفني

أبرز المواد
انطلاق فعاليات خيمة الموروث والتراث بثقافة الشمالية

انطلاق فعاليات خيمة الموروث والتراث بثقافة الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
بهدف التعاون بين المركز وإدارة التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل.

بهدف التعاون بين المركز وإدارة التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل.

منطقة حائل

وزارة الاتصالات” تُوقّع اتفاقية مع “أمالا” لتبني التقنيات الناشئة

وزارة الاتصالات” تُوقّع اتفاقية مع “أمالا” لتبني التقنيات الناشئة
http://almnatiq.net/?p=930624
المناطق - واس

وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة أمالا؛ بهدف العمل على مبادرات مشتركة، وتبني تقنيات متعلقة بالبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات في أمالا، الوجهة السياحية الفائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر شمالي غرب المملكة .
وجرى التوقيع – عبر منصات الاتصال الافتراضي – برعاية مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور منير الدسوقي، حيث وقّع من جانب الوزارة الوكيل المساعد للتعاون الدولي والشراكات المهندس بدر القرني، فيما مثّل أمالا رئيسها التنفيذي نيكولاس نيبلز.
وأكّد المهندس القرني، أن الاتفاقية تفتح مجالات التعاون بين الوزارة وأمالا للعمل في مجال البنية التحتية الرقمية والاتصالات و”الإنترنت”، والتعاون في تبني تقنيات ناشئة وحلول المدن الذكية والتحول الرقمي، إلى جانب استقطاب الشركات العالمية؛ لضمان نقل وتوطين التقنية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات تطوير القدرات والمهارات الرقمية والابتكار الرقمي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأمالا: “ستُسهم التكنولوجيا بدور حيوي في تطوير أمالا كوجهة استثنائية فائقة الفخامة، ونسعى في أمالا إلى توظيف قوة التكنولوجيا في جميع النواحي من الرؤية وصولاً إلى العمليات، من أجل تعزيز الكفاءة واستخدام الموارد بشكل مسؤول لذلك تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة بينما نواصل بناء وجهة بارزة ستكون مساهماً رئيساً في الأولويات والأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030.”
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق في سبتمبر 2018 م مشروع أمالا كوجهة استثنائية فائقة الفخامة تمتد على ساحل البحر الأحمر شمالي غرب المملكة وتصمم تجارب شخصية فريدة لنخبة المسافرين مستوحاةً من عالم الفنون والثقافة والصحة والرفاهية.
وسيتكفل الصندوق بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية.

روابط ذات صلة

“كورونا” يقتحم المنتخب المصري للشباب.. إصابة 17 لاعبا والمدير الفني

“كورونا” يقتحم المنتخب المصري للشباب.. إصابة 17 لاعبا والمدير الفني
واشنطن تحمل طهران مسؤولية “وفاة” عميل سابق.. وتفرض عقوبات

واشنطن تحمل طهران مسؤولية “وفاة” عميل سابق.. وتفرض عقوبات
“اختبار بسيط” يكشف مبكرا عن أخطر أنواع السكري

“اختبار بسيط” يكشف مبكرا عن أخطر أنواع السكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*