“المجمع الانتخابي” يواصل التصديق الرسمي على نتائج الانتخابات الأمريكية

المناطق - وكالات

يواصل المجمع الانتخابي في الولايات الأمريكية، الإثنين، التصديق الرسمي على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإعلان الفائز في السباق للبيت الأبيض، وقد كشفت النتائج غير الرسمية فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن ، بأغلبية مريحة على المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

وثبت المجمع الانتخابي، الإثنين، فوز جو بايدن في إلينوي ونيفادا ونيوهامشير وديلاوير بـ 36 صوتا، وفقا للعربية نت.

ومن ناحية أخرى، صوت المجمع الانتخابي لدونالد ترامب في إنديانا وأيوا ومسيسبي وأركنساس بـ 56 صوتا.

وفي تطور، منح المجمع الانتخابي أصوات ولاية جورجيا الـ 16 إلى بايدن . أما أصوات ولاية أوهايو الـ 18 فكانت في صالح ترامب.

ويدلي أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي بأصواتهم، اليوم الإثنين، لاختيار رئيس الولايات المتحدة ونائبه، في اجتماع الهيئة الانتخابية بعواصم الولايات، بحسب ما ينص الدستور، لإضفاء صفة رسمية على فوز بايدن ، الذي من المتوقع أن يحصل على 306 أصوات، مقابل 232 صوتا للرئييس ترامب.

يلي ذلك اجتماع الكونجرس في 6 من الشهر المقبل، لفرز الأصوات والتصديق بشكل نهائي على اسم الرئيس المقبل ونائبه.

يُذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد رفضت دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس، وأيدها ترامب، للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

وبعد قرار المحكمة العليا الأخير، قال الرئيس ترامب، السبت، في تغريدة عبر “تويتر”، إن المعركة القضائية بشأن الانتخابات بدأت للتو، معرباً عن إحباطه من قرار المحكمة العليا، لرفضها دعوى قضائية، تهدف لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.

كما أكد مرة أخرى، أن العملية الانتخابية كانت مزورة، مشجعاً داعميه على الاستمرار في القتال من أجل قلب النتيجة.

وكان محامي ترامب، أكد في وقت سابق، السبت، أن “فريق الرئيس القانوني سيواصل رفع الدعاوى”، قائلاً: “لم ننتهِ بعد”.

المجمع الانتخابي الأمريكي يتكون من أشخاص تعينهم الولايات لانتخاب الرئيس ونائبه نيابة عن جميع المواطنين في الولاية.

وعادة يتم استبعاد شاغلي المناصب الحكومية من المشاركة في المجمع الانتخابي، ويشترط الدستور تشكيل المجمع كل 4 سنوات.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، يُطلب من الكونجرس انتخاب الرئيس ونائبه بشكل عام.

ويتعهد عضو المجمع بالتصويت للمرشح الرئاسي الفائز في ولايته، والمرشح الفائز بالولاية يحصل على أصوات جميع ” كبار الناخبين” فيها، عدا ولايتي مين ونبراسكا.

4 رؤساء فقط فازوا بأصوات المجمع الانتخابي بعد خسارتهم للتصويت الشعبي.

وتم تحديد يوم 14 ديسمبر 2020 لاجتماع ناخبي المجمع في عواصم ولاياتهم للتصويت للرئيس ونائبه.